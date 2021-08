La quarta onada de la pandèmia de coronavirus va tocar sostre a la Comunitat Valenciana a finals del passat mes de juliol i, des d’aleshores, els indicadors van millorant dia a dia. Els experts, però, demanen no relaxar-se, ja que els models matemàtics que intenten preveure amb la màxima precisió possible què ens ofereix la pandèmia auguren un repunt de contagis al setembre. Aquesta és, almenys, la projecció del model amb el qual treballa el matemàtic, divulgador científic i professor a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Santi García Cremades.

Segons el matemàtic, la baixada de positius nous que va començar a l’agost i que ha permés reduir la incidència acumulada a 14 dies dels 593 casos per 100.000 habitants del 2 d’agost als 262 d’ahir, es mantindrà encara aquesta setmana i la pròxima. Aquesta caiguda sostinguda facilitarà que, “hui dimarts”, la C. Valenciana puga eixir de la zona de risc extrem dels més de 250 casos per 100.000 habitants i, fins i tot, que les atípiques Falles 2021 se celebren amb incidències acumulades dins del nivell mitjà de risc, fins i tot per davall de 100: “El dia 1 podríem estar en 150 de IA i per davall de 100 cap al dia 3”, segons la projecció del matemàtic.

Això no impedirà, però, que arribe un repunt al setembre, que estaria relacionat, segons García Cremades, amb l’inevitable canvi de rutines i la interacció entre diferents grups bambolla. “No es pot dir amb seguretat, però els models sí que apunten a un nou repunt al setembre, pels canvis de rutina, per la qual cosa caldria mantindre la prudència”, assenyala el professor de la UMH.

L’estiu i les vacances semblen ser la situació perfecta per al descontrol, però ara “les famílies, encara que de vacances, segueixen en un grup bambolla que es desfarà al setembre, quan es torne al treball i als centres educatius”. Aquest augment de les interaccions socials “diferents” de les que s’han mantingut fins ara és la clau del repunt que preveu el model matemàtic en el qual treballa García Cremades i que afig les dades de mobilitat de Google per a avançar-se als passos de la pandèmia.

Donant per fet aquest canvi de tendència, la celebració de les Falles podria agreujar la situació. “Poden ajudar al fet que el repunt siga encara més alt, raó per la qual cal anar amb compte”, insisteix el matemàtic, que recorda que, amb l’avanç de la vacunació en més del 70 % dels majors de 12 anys, les pròximes onades seran “més de contagis que de col·lapse en hospitals”.

Aquesta és la pauta que ja s’ha vist en aquesta quarta onada, que, amb el doble de circulació del virus que en l’onada de novembre de l’any passat, ha tingut la meitat d’hospitalitzacions i de casos greus. Amb tot, cal recordar que una allau de contagis lleus, encara que no sature els hospitals, també té un peatge en l’àmbit del sistema sanitari, ja que pot desbordar l’Atenció Primària com s’ha vist aquest estiu. Amb l’atenció a pacients lleus i el rastreig de contactes, s’està deixant de costat una activitat normal d’atenció a crònics que ja ve amb retard des de l’inici de la pandèmia.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, van mantindre ahir una reunió al Palau de la Generalitat per a analitzar la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana i quin impacte estan tenint, en el control de l’última onada, les restriccions aprovades a mitjan mes i que estaran en vigor fins al pròxim dia 6.