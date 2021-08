La fàbrica de Ford a Almussafes va reprendre ahir la seua activitat després de tres setmanes de parada vacacional i té previst recuperar, aquest dimecres, el torn de nit, que romania suspés des del mes d’abril.

La producció s’ha reiniciat “amb normalitat”, això sí, únicament amb els torns de matí i vesprada, però, a partir de dimecres, es preveu la reincorporació dels quasi 700 treballadors del torn de nit i la fabricació d’uns 1.340 vehicles diaris, segons va explicar el president del Comité d’Empresa i portaveu d’UGT, Carlos Faubel.

Fi de l’ERTO

Precisament el dia 30 d’aquest mateix mes conclou l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afecta la plantilla de Ford Almussafes des de juliol, a conseqüència de la caiguda de la demanda i dels problemes de subministrament dels microxips semiconductors, un component dels vehicles el desproveïment dels quals ha colpejat a tot el sector de l’automoció. Amb la recuperació del torn de nit, quedarien “molt pocs” treballadors en ERTO i Faubel espera que puga “tancar-se” l’expedient i que “no hi haja més ERTO” enguany.

El dirigent sindical va explicar a aquest diari que, en aquests moments, no hi ha manques de microxips a la factoria, com succeeix en altres plantes d’altres multinacionals, i, per tant, Almussafes torna a la plena producció.