Ha mort Vicente Enguídanos. L’últim velluter. L’últim d’una generació de teixidors que van fer de la seda i el vellut la sublimació d’una tradició centenària a la ciutat de València. L’home capaç d’enfilar en telers manuals. Se’n va amb 87 anys i a penes uns mesos després que l’Ajuntament de València aprovara la concessió a la seua persona del títol de fill predilecte de la ciutat.

“Soc la quarta generació. El meu besavi ja era teixidor, el meu avi va ser professor de teixidor en una fàbrica destacada de València i el meu pare es va establir en el seu moment com a empresari artesà. Jo, en el seu moment, no vaig voler estudiar cap carrera i vaig optar per continuar la professió de teixidor. El taller es trobava a la casa on vivíem, a Juan de Mena. Es guanyava per a viure més o menys i, damunt, gaudia”. Així s’expressava en una entrevista per al web del Col·legi de l’Art Major de la Seda, en la qual justificava la seua raó de ser, que ara continuava al museu, en el qual es pot apreciar el seu teler del segle XIX. “Gaudisc amb les poques coses que puc ensenyar. He tingut la tenacitat d’intentar fer un espolí de 130 centímetres d’amplària i actualment serveix per a les demostracions que es fan al públic que visita el Museu de la Seda”.

En 2018, el ninot indultat infantil, de la Falla Barri Beteró, estava dedicat a la seua persona, un més dels homenatges que se li van tributar en els últims anys de vida com a reconeixement a l’últim d’una tradició centenària, que perviu en la indumentària tradicional.