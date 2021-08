Cada hora de camió, góndola i grua val un imperi. Els artistes fallers ho saben. Per això, qualsevol inconvenient que retarde l’arribada i la descàrrega de fragments de falles val diners i desesperació. Per a poder dur a terme el procés, als carrers afectats es col·loquen senyals i cintes en què s’anuncia a partir de quin dia està prohibit aparcar. Però hi ha un problema afegit: els automòbils que fa molts de temps que hi estan aparcats i els amos dels quals ni estan ni se’ls espera.

Ahir es va produir un desembarcament massiu de peces en nombroses demarcacions. Després de quatre primeres jornades a una velocitat moderada, ahir es va entrar en mode Omaha Beach. I va haver-hi artistes que van trobar tota classe de mines pel camí. Especialment Manuel Algarra, el primer que va eixir amb grans volums de la Ciutat de l’Artista Faller. Allí, primer obstacle: els carrers del teòric recinte artesà s’han convertit en un cementeri d’automòbils, aparcats, sense que se’n conega la procedència, des de fa temps. Ahir, l’artista treia els primers volums d’Almirall Cadarso-Comte d’Altea, i on, en condicions normals, els carrers estan ja expedits, ara va haver de fer jocs malabars per a traçar un angle recte i poder eixir. I en arribar a la seua demarcació, el mateix: el conductor va fer una vertadera filigrana per a sortejar tant un contenidor d’obra (que no hauria de trobar-se allí a hores d’ara) i un automòbil amb un dit de greixum, prova que fa setmanes que el van deixar caure al carrer Almirall Cadarso. Finalment, una grua se’l va emportar i va deixar el camí més expedit per a quan vagen arribant la resta de peces.

La plantà sempre té contratemps, però no acaba de ser normal que no es produïsca la retirada de vehicles amb antelació. O que no es trobe una solució al cementeri de vehicles que envolta el districte creatiu.

La veritat és que, encara amb aquests inconvenients, la plantà avança amb velocitat redoblada, encara que, en unes Falles convencionals, no faria falta tanta pressa. Però sobretot, la necessitat de disposar de molt de temps per a buidar Fira València porta al fet que als carrers hi haguera tal dia com ahir (un 6 de març en el calendari convencional) molta més falla que de normal.

Un símbol en el cim

La protagonista d’ahir va ser Gravador Esteve-Ciril Amorós. Quan la Primera A quasi no ha arribat (ahir ho van fer Mercé i Císcar-Borriana, però només per a descarregar i acostar), Paco Giner ja ha pujat la pràctica totalitat del cos central, inclosa la ja mítica imatge de la jove que va ser desplantada i que ha presidit Fira València durant un any i mig.

En l’Especial, tal com queda dit, Almirall Cadarso es va unir a Sueca, Antiga de Campanar, que va començar a encaixar peces, i Pilar. En aquest cas, el gambosí, una de les peces més esperades, ja ha arribat. En breu arribarà la resta de participants.

Hui hi ha amenaça de tempesta. Una prova de foc més per al material que ja està al descobert i que ha passat per fred, calor, humitat, sequedat i temps.