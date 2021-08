El COTIF 2021 ja està en marxa. Els aficionats van tornar als Arcs per a gaudir del millor futbol, tant masculí com femení, i de les promeses del futur. Però abans que la pilota i els jugadors foren els protagonistes, Josep Mollà i Jose Tomàs Chàfer es van encarregar, un any més, d’organitzar una gran cerimònia inaugural. Amb la pandèmia encara present en la societat, el torneig de l’Alcúdia ha llançat un cant a la vida i a l’optimisme. Perquè, allà on hi haja foscor, sempre hi haurà un raig de llum. “Som la Terra” és el nom de l’espectacle que han elaborat enguany Tomàs i Mollà i que girava entorn del desig dels humans de deixar un món millor a les noves generacions.

Després de la reproducció dels himnes de les tres nacions representades enguany en el torneig (Espanya, l’Uruguai i Ucraïna), va prendre la paraula el president del COTIF, Eliseu Gómez. En la seua intervenció, va destacar: “Li guanyarem la batalla a la covid-19. És un any de condolences, molta gent que sempre venia al COTIF, enguany no hi serà. Des d’ací, homenatgem a totes les persones que han patit les conseqüències d’aquesta pandèmia”. El director general d’Esports, Josep Miquel Moya, va subratllar el seu suport al COTIF: “Hem treballat conjuntament perquè cada detall estiga llest per a assegurar l’èxit d’aquesta edició, que se celebra en unes circumstàncies molt complicades”. Per la seua banda, el president de la Federació Valenciana de Futbol, Salvador Gomar, va enaltir el valor de desenvolupar un torneig que, enguany, té accent valencià: “Enguany tindrem molts clubs valencians i serà un orgull veure com aquests jugadors es fan un lloc en Primera”.