Fitxat. A falta de l’anunci oficial, el València i el Valladolid li van donar ahir l’espenta final al traspàs de Marcos André. L’acord entre les tres parts és total i el davanter arriba hui per a passar la revisió mèdica. El pla era que haguera aterrat dilluns passat, però, així i tot, encara s’és a temps perquè puga entrenar-se per primera vegada demà i debute divendres contra l’Alabés. Tot depén, però, que d’ací a aleshores s’allibere la plaça d’estranger que ocupa Kang In. El Mallorca de Luis García, encara que no és l’única opció en LaLiga, està pressionant, però la negociació per a l’eixida del coreà continua oberta i el temps juga en contra dels interessos del València. En el millor dels casos, André no tindrà la nacionalitat fins a principis d’any.

Encara que està difícil, estrenar-se aquesta mateixa setmana amb la seua nova samarreta és la idea tant d’André, que ha continuat exercitant-se a Pucela malgrat no jugar l’últim partit, com la d’un Bordalás que és, sens dubte, qui més obstinació ha posat en la seua incorporació. El tècnic va rebre la bona notícia a Paterna a primera hora del matí de boca d’Anil Murthy i Corona. En aquell moment, l’operació estava encara tancant-se, ja que la confirmació interna de la llum verda no va arribar fins a mitjan vesprada. Bordalás veu en ell el complement perfecte per a Maxi Gómez, encara que tampoc li fa escarafalls a la possibilitat que el club execute el seu acord amb Calleri a canvi de Sobrino o Manu Vallejo, els dos descarts de la davantera. Fins ara no havia arribat cap recanvi per a Gameiro.

André es convertirà en el tercer fitxatge del València aquest estiu després d’Alderete i Mamardashvili, malgrat que el porter venia per al filial. I és la setena cara nova en dos anys, després de les cessions de Florenzi, Oliva, Ferro i Cutrone. És també el primer traspàs que autoritza Peter Lim des del de Thierry Correia. Pel portugués es van pagar 12 milions el setembre de 2019, mentre que pel brasiler n’han sigut finalment huit més el 10 % d’un futur traspàs. La negociació apuntava a un punt de trobada en 4 quilos, però el Valladolid, que va anar endurint el pols, va arribar a enrocar-se en la barbaritat de 10. El que ha sigut bufar i fer ampolles ha sigut l’acord amb André, encarrilat per a cinc temporades. També ha accedit, per a afavorir el traspàs, al fet que el seu salari s’haja quedat entorn dels 1,8 milions bruts, en la gamma “baixa”.