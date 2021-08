Encara no s’està fora de perill però la situació comença, per fi, a controlar-se. És la lectura principal després de conéixer que la Comunitat Valenciana abandonava ahir, per fi, el nivell de risc màxim, almenys pel que concerneix la circulació del virus. Així, la incidència acumulada del coronavirus va baixar ahir del límit de 250 casos per 100.000 habitants a 14 dies, el nivell estipulat de risc extrem en la pandèmia, fins als 244 casos, encara en risc alt.

Han hagut de passar quaranta-huit dies perquè aquest paràmetre, un dels set que es consideren per a definir els nivells de risc en pandèmia, canvie de nivell, segons el “semàfor” pactat per les comunitats. El pròxim límit està en els 150 casos, el que marca el pas del nivell alt al mitjà. Entre 25 i 50 casos per 100.000 habitants, el risc és baix i la normalitat se situa per davall de 25 casos. La quarta onada de la pandèmia no està, per tant, liquidada, però sí que ha recorregut un camí llarg des de finals de maig. En aquells dies, la circulació del virus era residual: entre 29 i 32 casos per 100.000 habitants. Van arribar la fi de les classes, les festes de fi de curs i l’inici de l’estiu i la corba, a la calor de tota una generació de joves encara sense vacunar i de la mà de la variant delta, va començar a créixer. A principis de juliol va arribar el gran salt: de risc alt a extrem sense solució de continuïtat. A partir d’ací fins al pic dels 593 que es va registrar el dilluns 2 d’agost.

La incidència és el més cridaner, però el nivell de risc “oficial” el componen sis paràmetres més que, en conjunt, determinen la llum del semàfor en cada zona i quines restriccions s’hi han d’aplicar.

Hi compten també la incidència acumulada a 7 dies, que ja va baixar de nivell la setmana passada i ahir estava en 96 casos; la incidència en majors de 65 anys, que també està en nivells alts i no extrems des de la setmana passada; l’acumulada en majors de 65 anys a 7 dies, que està fins i tot en nivells de risc mitjà; la positivitat en les proves, també en risc alt i no extrem, amb 13,82 %, i els casos amb traçabilitat, que fa dues setmanes que estan en el nivell mitjà. L’ocupació hospitalària és també important: en llits d’aguts s’està en nivell de risc baix (4 %), encara que en ocupació d’UCI encara s’està en el nivell mitjà (12 %).

La Conselleria de Sanitat té també en compte altres variables per a decidir si els municipis han de comptar amb restriccions com el toc de queda, per exemple el nombre reproductiu bàsic —que marca a quantes persones contagia cada malalt— o l’excés de casos. Seguint aquests paràmetres, hi ha encara 68 municipis amb toc de queda i restriccions d’aforament, almenys 40 d’aquests amb mesures des del 12 de juliol.

140 pobles en risc màxim

La situació en aquests primers ha millorat molt, fins i tot amb incidències per davall de les que marcaven a principis de juliol i les mesures també han començat a fer efecte en els 27 municipis que no tenien toc de queda fins al passat 16 d’agost. La tendència a la baixa generalitzada —el cap de setmana passat va haver-hi 3.458 contagis, la meitat de fa dues setmanes— es frena en les poblacions costaneres, fins i tot en aquelles que tenen mesures de contenció. Així, Orpesa encara té incidències de 610 casos i la situació en la costa alacantina continua sent de risc extrem. En la resta de la comunitat, la circulació del virus es modera i ha baixat el nombre de poblacions en risc extrem: de 217 el cap de setmana passat als 140 que es van notificar ahir.

Que el coronavirus no afecta de la mateixa manera les persones majors que els joves és conegut. Potser oblidant que ells també poden emmalaltir de manera greu, els joves esgrimeixen aquesta màxima per a “oblidar-se” de les mesures bàsiques de protecció en les seues eixides socials com es veu en la imatge. Els adolescents continuen tenint una incidència disparada de 607 casos per 100.000 habitants, enfront de la IA de 104 entre els majors de 70 anys.