L’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC) i la patronal dels concessionaris Faconauto van presentar ahir el Mapa de desplegament de punts de recàrrega d’accés públic per a vehicles electrificats a la Comunitat Valenciana, que pretén impulsar el mercat dels vehicles elèctrics de bateria i híbrids endollables per a aconseguir un parc de tres milions de turismes a Espanya, tal com exigeix, per a 2030, el Pla nacional integrat d’energia i clima (PNIEC).

Per a això, és imprescindible tindre instal·lats com a mínim 31.289 punts de recàrrega d’accés públic en 2030 a l’autonomia. En l’actualitat, li’n falten quasi 30.000, ja que només compta amb 1.405 punts de recàrrega d’accés públic. Per tant, en nou anys, caldria multiplicar per més de vint la xarxa actual per a arribar al mínim que garantisca l’expansió del cotxe elèctric. L’anàlisi efectuada per totes dues organitzacions patronals posa en relleu que la Comunitat Valenciana necessita una xarxa mínima, aproximadament, de 6.124 punts de recàrrega d’accés públic en 2023 i de 9.878 en 2025, més els ja esmentats de 2030. En l’àmbit nacional, caldria disposar aproximadament de 70.000 punts de recàrrega d’accés públic en 2023, 120.000 en 2025 i 340.000 en 2030.