El Ple de Dénia votarà demà dijous, en la sessió ordinària d’agost, la proposta d’adhesió de Dénia a la Xarxa de Ciutats Cervantines, associació cultural que promou la figura i els valors de l’escriptor d’El Quixot i les activitats i el turisme cultural en relació amb la seua figura.

21 ciutats d’Espanya (entre les quals hi ha El Toboso), Portugal (Lisboa), Algèria (Alger), l’Argentina (Azul) i l’Uruguai (Montevideo) integren actualment aquesta xarxa.

El que impulsa la ciutat de Dénia a sol·licitar l’adhesió és el fet, “tradicionalment acceptat pels historiadors, que Miguel de Cervantes va desembarcar al port de Dénia, després de la seua captivitat a Alger l’any 1580, des d’on va seguir el seu camí a València”, segons recull en el seu informe l’arxivera municipal Rosa Seser.

Segons ha destacat el regidor de Cultura, Raúl García de la Reina, “a més, Dénia sempre ha demostrat una gran sensibilitat i interés per la figura de Cervantes”: en 1947 es va commemorar la fita històrica de la seua arribada a port amb una làpida col·locada en la façana de l’ajuntament i es va batejar com a passeig de Cervantes l’esplanada al costat del passeig marítim, on, l’any 1966, es va instal·lar l’escultura en homenatge a l’autor. Més recentment, l’any 2016, arran de la commemoració de l’aniversari de la seua mort, la ciutat va celebrar actes culturals relacionats amb la seua figura.

“La iniciativa de l’adhesió va nàixer d’una proposta ciutadana”, ha explicat el regidor. “Atés que es tracta d’una cosa interessant i curiosa, i que molta gent desconeix, vam decidir secundar-la, per tal que la història de Dénia arribe a més persones. A més, ens proporciona una excusa perfecta per a futures accions o propostes culturals amb Cervantes com a protagonista”.

L’adhesió a la Xarxa de Ciutats Cervantines suposa l’acceptació d’un decàleg d’intencions, entre les quals hi ha: prendre com a eix del desenvolupament comunitari “tres dels ensenyaments de Miguel de Cervantes: el diàleg, el respecte i la voluntat de continuar avançant per a complir somnis i objectius”, establir relacions de col·laboració entre les diferents ciutats per a organitzar activitats conjuntes, contribuir a la difusió dels llocs vinculats a l’escriptor i insistir també en els programes educatius, culturals i turístics.