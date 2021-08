En la primera reunió presencial des que es va iniciar la pandèmia, el conseller d’Educació ha defensat que la Comunitat Valenciana arriba a la cita i a l’inici de curs “amb els deures fets”. “Venim a compartir el projecte ja executat, està tot previst per a iniciar el curs”, ha assenyalat Marzà abans de la reunió.

Per a això, ha recordat que el Consell invertirà 40 milions d’euros en equipament, perquè el 2021-22 siga un curs “el més segur possible”, si bé aquest curs el Govern no ha mobilitzat fons estatals per la pandèmia, com el passat. Com ja va anunciar, Marzà ha recordat hui que els centres valencians comptaran amb 5.042 professors extraordinaris per a pal·liar els efectes de la covid a les aules (668 més que el curs passat).

“La nostra proposta és continuar invertint més en educació i això és el que pensem que hem de fer en el conjunt de l’estat, per a oferir una millor atenció als nostres alumnes”. “Hem determinat els recursos en funció de les necessitats de cada centre i tenen el que ens han demanat per a seguir avant amb més personal i capacitat d’inversió”, ha afirmat. “Està tot previst i preparat perquè els centres tornen a ser els més segurs”, ha assegurat.

En la reunió de hui falta “acabar d’ajustar alguns dels protocols de gestió de casos” positius a les aules (és a dir, saber quan ha de confinar-se un alumne i/o els seus companys), entre altres qüestions, segons ha avançat el conseller.

Així mateix, encara està per saber si la variant delta i l’onada de l’estiu modifiquen alguna de les instruccions que les autonomies van acordar a la fi del curs passat. En línies generals, els grups bambolla es mantenen en Infantil i s’aplicaran en tota Primària, mentre que l’alumnat de Secundària, FP i Batxillerat recupera les classes presencials al 100 % i haurà de mantindre 1,2 m de distància entre pupitres.

“Ho tenim tot preparat des del mes de juliol, venim a transmetre al conjunt de la comunitat educativa la tranquil·litat de l’inici de curs, si bé aquest encara no podrà ser normal”, ha resumit el conseller.