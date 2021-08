El Consell de Ministres va acordar ahir la declaració de zones afectades greument per emergència de protecció civil (ZAEPC) —la figura coneguda com a zona catastròfica— en 13 comunitats autònomes que han patit recentment catàstrofes naturals, com és el cas de la Comunitat Valenciana amb l’incendi d’Azuébar. El Govern, “amb l’objectiu d’atendre les urgències” que han succeït arreu del país en relació amb els incendis forestals, ha aprovat la declaració de zona afectada per emergència de protecció civil a Castella i Lleó, pels greus incendis que van produir-se sobretot a la província d’Àvila, però també a les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Canàries, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Comunitat de Madrid, Navarra i el Principat d’Astúries. La ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va indicar que l’acord pretén fer front a les “situacions molt dramàtiques” que s’han viscut en molts llocs d’Espanya i atendre els “danys materials, personals, en infraestructures i estris, en establiments industrials i ramaders, en persones físiques i jurídiques i en corporacions locals” causats pels incendis.

D’altra banda, les tempestes van tornar a deixar, aquest dimarts, cinc incendis forestals originats per llamps a la província de Castelló, que van afectar els termes de Culla, Benassal, Benafigos, Villahermosa del Río i Chóvar.

Mitjans terrestres i aeris van sufocar els focs en una jornada d’inestabilitat meteorològica sobretot en l’interior nord de la Comunitat Valenciana, on es van registrar pluges generalitzades i tempestes amb l’amenaça persistent del graníssol, convertit en protagonista aquest estiu després de dos episodis, un dels quals de gravetat pels danys que va ocasionar tant en l’agricultura com en vehicles i habitatges.