El conseller d’Educació i Cultura, Vicent Marzà, va reproduir en les seues xarxes socials l’emotiva carta que uns pares han enviat a Ismael, el professor de valencià del seu fill Sami. En la carta, la família li agraeix al mestre d’Elx tot el que ha fet pel seu fill des de l’inici de curs.

“Sempre ens diu que els millors dies són els dilluns i els divendres perquè li toca valencià!”. De fet, els pares afigen que el seu fill sempre els conta “com li agrada l’idioma i sempre busca el valencià en cartells, revistes, etc. i ens posa cançons en valencià”. “Podem dir que has pogut inspirar un vertader interés pel valencià, cosa que demostra que eres un gran professor!”. Tot un regal de carta per a Ismael, que de segur que està més que satisfet.

El conseller Marzà afirmava que “el passat curs ha sigut un dels més durs de la nostra història” i que ara, amb perspectiva, “podem estar molt orgullosos, perquè tots hem lluitat amb totes les forces per continuar acompanyant els nostres xiquets i xiquetes tant humanament com formativament. Segons ha explicat el conseller, la carta al mestre d’Elx li va arribar fa setmanes i “representa, per a mi, el que pensem la immensa majoria de la comunitat educativa: contra vent i pandèmia, els nostres xiquets i xiquetes han pogut continuar aprenent i relacionant-se en un entorn el més segur possible gràcies al seu professorat i a totes i cadascuna de les persones que s’impliquen en moments crucials com el que vivim”.

“Gràcies a tots els Ismaels dels nostres centres educatius, gràcies a totes i tots els docents que aneu més enllà. Estic segur que totes i tots teniu un Sami (o molts!) que mai oblidarà tot el que feu i heu fet per elles i ells. Seguim!”.