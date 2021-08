Les comissions falleres i entitats sense ànim de lucre podran formar-se en matèria de violència masclista, per mitjà d’uns cursos especialitzats, i tindre recursos de sensibilització i prevenció en els seus locals durant tot l’any, però especialment durant la setmana de Falles. Així ho ha comunicat la regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, en una roda de premsa per a presentar els punts violeta que es distribuiran per tota la ciutat en la setmana de festes.

Així, fins al pròxim 30 de setembre, les falles i associacions que vulguen podran apuntar tres membres als cursos sobre violència masclista, en què seran formats per a poder actuar com a punt violeta. Cada edició formarà 25 comissions i “s’abordaran conceptes de violència masclista, causes, conseqüències en les víctimes i recursos per a atendre-les”.

Totes les comissions que participen en els cursos comptaran amb fullets informatius. La iniciativa anunciada hui per Beamud té un objectiu clar: “Crear una ciutat igualitària i una xarxa còmplice en rebuig total a la violència masclista”. De moment, per a les sessions que començaran a l’octubre, ja hi ha 11 comissions apuntades. La idea és que les falles facen els cursos abans que acabe l’any per a tindre més punts de prevenció de cara a les Falles de març de 2022.

Sis punts violeta

D’altra banda, Beamud ha presentat la nova imatge i la campanya dels sis punts violeta que s’instal·laran en sis ubicacions de la ciutat de València de l’1 al 5 de setembre.

Aquestes oficines portàtils serviran com a lloc d’informació, sensibilització i prevenció i atenció a qualsevol agressió que es puga produir. Són llocs còmplices que s’instal·laran de 19 hores a 1 de la matinada i comptaran amb tres professionals per punt, que seran educadores i treballadores socials, agents d’igualtat i psicòlogues.

Les zones violeta se situaran a la plaça de l’Ajuntament (davant del teatre Rialto), la plaça del Tossal (al barri del Carme), la plaça Landete, Cánovas, Passeig Marítim (al costat de les banderes) i Blasco Ibáñez (encreuament amb Manuel Candela).

“Hi haurà més de 30.000 fullets, xapes i campanyes d’informació, tota una estratègia coordinada amb les autoritats sanitàries i la Policia Local, especialment amb el seu grup GAMA, especialitzat en violència masclista”, ha dit la regidora. A més, hi haurà una furgoneta identificada d’aquest grup en concret que anirà d’un punt a un altre per si hi haguera alguna agressió.