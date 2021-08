Compromís i Més País volen crear una comissió d’investigació al Congrés sobre les tarifes elèctriques, en la qual es debata sobre els diferents tipus d’energia, hi compareguen experts i, amb tot el que aquests aporten, legislar després per a aconseguir que baixen els preus. En roda de premsa, el diputat de Compromís, Joan Baldoví, s’ha referit a l’“última oscil·lació” del preu, de dimarts a dimecres, xifrada en un 14 % més, i al “rosari de declaracions i solucions” proposades pels partits aquest estiu, “algunes màgiques”, entre les quals ha citat la creació d’una empresa pública, retribucions inferiors de les energètiques o abaixar el preu de la llum a costa dels pressupostos, però “cap per a retallar els grans beneficis de l’oligopoli elèctric”.

En la seua opinió, és urgent un debat seriós sobre l’energia “en el qual opinen els que saben, els que estan en el mercat elèctric”. Els tres partits proponents, també Nova Canàries, volen saber com es pot abaixar el preu de la llum, reduir la dependència energètica, aclarir si les grans companyies manipulen els preus i fer un diagnòstic del sistema elèctric i dels seus beneficis. Tant Baldoví com la diputada de Més País Inés Sabanés han considerat que la resta dels grups haurien de donar suport a la iniciativa, perquè “ningú es pot oposar al fet que hi haja llum en un mercat tan fosc” i tots haurien d’escoltar, intentar aprendre i, després, legislar sobre la base del que s’ha aprés.

Sabanés ha sostingut que l’assumpte no es resoldrà “sense tocar els beneficis absolutament escandalosos d’aquestes empreses”, uns 5.000 milions d’euros en l’últim any.

Al seu judici, cal esbrinar què ha passat i posar fi a la impunitat i el descontrol. Segons assenyalen, la manera de fer-ho seria una comissió d’investigació.