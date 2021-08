Un vehicle es va estavellar anit, cap a les 22.00 hores, contra la terrassa d’un conegut restaurant de la Gran Via Marqués del Túria. Fins al moment es desconeixen les causes del sinistre, el que sí que se sap és que no ha calgut lamentar cap víctima, només danys materials.

El cotxe va envair la vorera i es va estavellar contra algunes de les taules que hi havia en aquesta terrassa, en la qual, per sort, no hi havia cap persona en aquells instants.