La pluja és sinònim de moltes coses, però, per a desenes de veïns de Sagunt, és sobretot sinònim de molts cucs. “Hem demanat una entrevista amb l’alcalde —assenyala a Levante-EMV un dels afectats habituals—, perquè no pot ser que faça ja set anys que, cada vegada que plou, ens passem els quatre dies següents recollint cucs”.

El penúltim episodi de precipitacions ha incorporat, a aquesta rutina, la neteja de la piscina, on van aparéixer prop de 40 d’aquests miriàpodes, contra els quals “diuen que no hi ha un tractament, però supose que es podran utilitzar uns certs verins”, afig aquest veí del nord del Palància. Aquest problema també sol afectar els propietaris del PAI Fusión i els habitatges enfront de l’Hospital de Sagunt.

Davant de l’acusació veïnal que el consistori “no fa res” per solucionar aquest problema, el regidor de Sanitat, Javier Timón, assenyala, en paraules a aquest rotatiu, que “som conscients de les molèsties i tractem de minimitzar-les, però no entenc per què hi ha gent que creu que tot està en mans de l’Ajuntament”.

Timón afig que “la realitat és que el Ministeri de Sanitat no té catalogats aquests miriàpodes com una plaga contra la salut pública, així que no hi ha productes patentats per a matar-los. L’única cosa que podem fer és fumigar amb un producte genèric, que mata els cucs, però mitja hora després tornen a eixir-ne més”, tal com s’ha comprovat en múltiples ocasions.

El regidor assenyala, referent a això, que “ja he comentat alguna vegada que l’empresa que aconseguisca un tractament específic per a aquest cas, es farà d’or i molts ajuntaments li ho agrairem”. En aquesta línia, Timón explica que una altra opció seria “posar-nos en contacte amb altres municipis afectats i intentar pressionar el Ministeri per a la catalogació com a plaga” d’aquests cucs.

L’altra direcció en la qual treballa l’Ajuntament de Sagunt per minimitzar les molèsties dels cucs és la neteja de solars. “Tenim molts expedients oberts per a endreçar les parcel·les abandonades, però, precisament al nord del Palància, n’hi ha una a la qual ja li hem notificat tres vegades en dos anys que ha de netejar-la”, explica Timón.

De fet, el delegat de Sanitat creu que “l’eina més eficaç, que no definitiva, contra els cucs és la neteja de solars”, qüestió que, al costat d’altres necessitats, ha portat el tripartit a projectar la redacció d’una ordenança amb la qual desbloquejar aquests procediments llargs que tampoc acaben amb el millor resultat. El socialista precisa que “el més important és que els propietaris es mentalitzen que la seua obligació és netejar els solars i mantindre’ls en bon estat, perquè de res serveix que els endrecen a requeriment de l’Ajuntament si unes setmanes després torna a estar igual”.

Problema “localitzat”

Encara que a la ciutat hi ha centenars de parcel·les vacants en sòl urbà, el regidor de Sanitat assenyala que “les més problemàtiques estan en zones conegudes i les tenim localitzades pels expedients que tramitem en el departament”.