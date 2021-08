ÚLTIMA HORA Localizan el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en el derrumbe de Peñíscola

La Generalitat reallotjarà les persones afectades per la solsida a Peníscola Puig ha traslladat les seues condolences als familiars del menor desaparegut i ha assegurat que es treballarà per aclarir les causes del succés