La població de Xirivella, a l’Horta Sud, serà escenari d’una celebració doble, ja que, en aquesta ocasió, les festes locals coincidiran, durant uns dies, amb les Falles. De fet, de l’1 al 9 de setembre es concentraran, al municipi, les dues celebracions. “Les circumstàncies fan coincidir en el temps les festes majors i les Falles. Doble ració d’alegria i doble motiu per a mantindre la cautela i encarar les celebracions amb sentit comú. Soc el primer a desitjar unes festes potents i divertides, però també he de ser el primer que cride a la moderació i al seny”, assegura l’alcalde, Michel Montaner.

D’aquesta manera, de l’1 al 5 serà el torn de les Falles. Com a actes principals, el divendres 3 de setembre, hi haurà l’ofrena. L’endemà al migdia, hi haurà una trobada amb les diferents comissions falleres de Xirivella. Finalment, el diumenge es cremaran els monuments de les set falles de la localitat: Barri de la Llum, València Teodor Llorente-Elcano, Sant Joan, Mont de Pietat, Sant Antoni, Mestre Serrano i Doctor Gómez Ferrer. Tots els actes se celebraran tenint en compte les mesures que ha acordat la Generalitat Valenciana amb els col·lectius fallers.

El cap de setmana, les Falles compartiran protagonisme amb les festes majors, que començaran el dissabte 4 amb el pregó, en el qual es farà un homenatge al món sanitari, amb la consellera Ana Barceló.

“No tindrem unes festes habituals, però sí que podrem baixar al nostre barri i poder gaudir d’una actuació musical, una obra de teatre o un concert, i retrobar-nos amb el veïnat. D’aquesta manera li donem vida al nostre poble, desitjant que l’any que ve ens ajuntem de nou. Cal pensar que en 2022 hi haurà més festa i millor”, afirma la regidora de Festes, Encarna Martí.

Els esdeveniments es desenvoluparan amb totes les mesures sanitàries: entrada amb invitació i registre d’assistents, aforaments exteriors reduïts, neteja i desinfecció d’espais abans de l’accés del públic, mascareta obligatòria en tot moment, gel hidroalcohòlic per a accedir als espais, obertura de recintes una hora abans de l’inici de l’actuació i accessos escalonats i separació de seguretat entre cadires adquirides conjuntament. També es respectarà el toc de queda i tot quedarà pendent de l’evolució de la pandèmia.