Les tempestes van deixar ahir inundacions a Peníscola i Benicarló, a més d’acumulacions de 80 l/m². Les pluges van obligar a suspendre actes de les festes patronals de Benicarló, com el concert del grup MÑM, que s’ha ajornat fins dissabte. Així mateix, les pluges van obligar a tallar l’accés baix al centre comercial Costa Azahar i la rambla d’Alcalà en l’encreuament amb el camí d’Artola.

Els bombers van acudir ahir al matí a retirar aigua acumulada en un àtic de Benicarló i, a Peníscola, van ajudar a extraure l’aigua acumulada en un baix.

A Peníscola, es van registrar 74,4 l/m², dels quals 20,8 es van recollir en només deu minuts, la qual cosa indica una “intensitat torrencial”, com van destacar des de l’Ajuntament. La gran quantitat d’aigua que va caure en un període de temps tan breu va fer que pels carrers corregueren rius d’aigua, com van recollir en imatges nombrosos testimonis. Molts dels testimonis es queixaven precisament que no hi haguera uns col·lectors adequats per a absorbir tal quantitat de pluja. No va haver-hi més serveis dels bombers relacionats amb les tempestes, que també van deixar 60 l/m² a Càlig, 24 l/m² a Castelló de la Plana i 21 a Cervera.

L’Agència Estatal de Meteorologia preveu un panorama més estable per a les pròximes jornades, després que les precipitacions i la pluja hagen sigut protagonistes a la província i hagen deixat fins a sis incendis forestals per la caiguda de llamps. Els focs es van localitzar a Culla, Benassal, Benafigos, Chóvar, Zorita del Maestrazgo (zona de la masia Vilar) i Villahermosa del Río.