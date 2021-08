El desitjat Marcos André ja està a València. El davanter brasiler va arribar ahir des de Valladolid amb cotxe i va passar el reconeixement mèdic a la clínica IMED cap a les 12.00 hores del migdia. El futbolista va aparéixer amb un semblant content i sense amagar la seua satisfacció per posar punt final al serial de l’estiu en el mercat de l’entitat blanc-i-negra: “L’espera ha valgut la pena”», va assenyalar.

El nou ariet de l’entitat de Mestalla arriba fort, ja ha competit aquest curs amb el Valladolid en la primera jornada de LaLiga SmartBank i és apte per a jugar des de ja. S’espera que hui s’incorpore als entrenaments amb la resta dels seus companys i ja estiga disponible per a l’entrenador. El jugador es va mostrar “molt feliç” d’arribar al València, però va reconéixer que no sap si podrà debutar contra el Deportivo Alabés demà a l’estadi de Mestalla, ja que la seua inscripció està supeditada al fet que es tanque l’eixida de Kang In Lee. El sud-coreà ocupa la tercera plaça d’extracomunitari i el club confia a resoldre la situació abans de divendres.

Una altra de les dades que va revelar el jugador abans de sotmetre’s a la revisió mèdica va ser que ja ha parlat amb José Bordalás. L’entrenador alacantí ha insistit molt en el nom de l’ariet brasiler al llarg de l’estiu, té molta confiança depositada en el seu potencial i en les coses que pot oferir-li al seu equip. Després de resoldre un estira-i-amolla amb l’equip val·lisoletà que ha durat els últims dos mesos, el desig del tècnic per a la parcel·la atacant s’ha vist complit.

A última hora de la vesprada va arribar a les oficines del club per a estampar la seua signatura en el contracte que el vincularà amb el València CF fins a l’any 2026 i fer-se les habituals fotografies rubricant el seu fitxatge. Després d’això, el club va oficialitzar el traspàs en les seues xarxes socials d’una manera diferent. Primer va publicar un vídeo del famós periodista en el mercat de fitxatges Fabrizio Romano anunciant una exclusiva imminent, i, minuts més tard, va publicar un altre vídeo amb una pista encara més concreta: un vídeo de Jonas Gonçalves. O Detonador enviava el missatge següent: “Vull enviar una salutació a l’afició valencianista i dir-vos que els gols brasilers tornen a Mestalla”.

Després d’aquesta última pista va arribar l’anunci definitiu amb un últim vídeo en el qual apareixien imatges de futbolistes brasilers que han passat per Mestalla, entre els quals hi havia Viola, Romario o Mazinho, abans de donar pas a Marcos André, vestit de curt amb els dos equipaments d’aquest curs.

Amb aquesta incorporació, el València CF tanca una sequera de dos anys sense fitxar un futbolista en propietat. L’últim que va arribar d’aquesta manera va ser Thierry Correia el 2 de setembre de 2019, procedent de l’Sporting de Portugal, per una xifra pròxima als 12 milions. 723 dies després, un jugador ha aterrat a la capital del Túria per a vincular-se al club en propietat.

Més enllà de l’arribada de Marcos André, la davantera podria experimentar més variacions en el tram final d’aquest mercat pel que fa tant a les entrades com a les eixides. Tant Manu Vallejo com Rubén Sobrino estan ara mateix en la rampa d’eixida del València CF. L’entitat blanc-i-negra busca una eixida a tots dos. En el cas del segon, el Cadis està molt interessat a poder comptar de nou amb ell després que hi estiguera cedit la segona volta del curs passat. El que espera moviments en aquesta parcel·la és l’argentí Jonathan Calleri, amb qui el club té ja un acord supeditat a l’eixida d’un dels seus davanters.