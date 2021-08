Encara que la quarta onada de la pandèmia de coronavirus no ha deixat els efectes devastadors de la gran onada de gener gràcies a l’avanç de la vacunació, sí que ha tingut un impacte directe en les xifres de mortalitat, ja que les ha elevades per damunt del que era esperable per a un mes d’agost. Aquesta distorsió ha sigut ja registrada pel Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) del Centre Nacional d’Epidemiologia, que conclou que la Comunitat Valenciana està passant per un nou període d’excés de morts d’un 17 %, unes 295 defuncions per damunt de la xifra que es podria esperar, entre el 9 i el 24 d’agost.

Seria el sisé període d’excés de mortalitat pel qual ha passat la C. Valenciana des de març de l’any passat. Aquest “excés” s’extrau de confrontar les morts registrades diàriament en quasi 4.000 registres civils de tot Espanya amb la mortalitat que s’esperava després de fer una mitjana de les morts observades diàriament en els últims 10 anys, sempre tenint en compte un interval de confiança.

El Centre Nacional d’Epidemiologia adverteix que el sistema registra les morts “per totes les causes” com a anotació per a interpretar les dades correctament, però, certament en aquest cas, el període coincideix clarament amb els dies en què s’han registrat més morts covid després de la quarta onada que acaba de superar la Comunitat Valenciana.

En anys “normals”, el sistema recull les distorsions de mortalitat que es produeixen per les onades de calor, per exemple, o per les epidèmies estacionals de grip; de fet, per a fer la mitjana sobre la qual comparar, el sistema ha obviat les dades de 2020, ja que aquestes estaven contaminades per la pandèmia.

Majors de 74 anys

Per als dies d’agost assenyalats, la Conselleria de Sanitat havia registrat 98 morts covid, amb dies en què es notificaven 11, 12 i fins 18 morts, xifres no vistes des de finals de març. Entre aquestes quasi 100 morts de les dues setmanes centrals d’agost, la gran majoria tenien edats per damunt dels 70 anys. És el perfil al qual apunta el sistema de vigilància nacional: el 64 % d’aquestes defuncions “no esperades” en aquest mes d’agost tenien més de 74 anys. Aquestes morts suposen elevar la mortalitat un 20,8 % en aquesta franja d’edat.

A més, haurien mort més dones, ja que acumulen un excés de mortalitat del 20,9 %, enfront de l’11,6 % d’excés entre els homes.

En el conjunt d’Espanya també s’ha registrat aquest excés de mortalitat, encara que amb una forqueta de dates més àmplia. Segons l’últim informe, per a tot Espanya, aquest sisé període d’excés de mortalitat se cenyeix, ara com ara, del 19 de juliol al 24 d’agost, i, en contra del que ha succeït ací, l’excés de morts es concentraria en els homes per damunt de les dones, encara que sí en la mateixa franja d’edat: per damunt dels 74 anys preferentment.

Sis períodes en pandèmia

Amb aquest, que encara variarà en dates i en el percentatge d’excés de morts a mesura que es consoliden les dades, la Comunitat Valenciana ha registrat sis períodes d’excés de morts en pandèmia. El primer coincideix clarament amb els decessos que va deixar la primera onada entre finals de març i finals d’abril de 2020, amb un excés de mortalitat del 34,7 % i uns 1.598 morts “de més”. A continuació hi ha dos períodes registrats més, entre juliol, agost i setembre de l’any passat, i un quart, entre octubre i novembre de 2020. El cinqué i més important es va registrar entre l’1 de desembre i el 19 de febrer i recull la mortalitat de la gran onada de gener. En aquell període, l’excés de mortalitat sobre el que s’esperava va ser del 38,3 %, amb un excés de 4.467 morts. Segons les dades de Sanitat, només de l’1 de gener al 15 de març, la covid-19 va estar darrere de 4.009 morts a la Comunitat Valenciana.

Quatre morts més

La llista oficial de morts en pandèmia per la covid-19 se situa, des d’ahir, en les 7.637 persones (823 a la província de Castelló, 2.905 a la d’Alacant i 3.909 a la de València) després de les quatre noves defuncions registrades en els últims set dies i que es van notificar ahir. Del total, 3.082 morts per la covid-19 tenien entre 80 i 89 anys, 1.818 en tenien entre 70 i 79 i 1.529 eren nonagenaris. Encara que la malaltia s’encrueleix amb els majors, també han mort en aquesta pandèmia 803 valencians de 60 a 69 anys, 281 en la cinquantena, 91 entre 40 i 49 anys, 21 entre 30 i 30 anys, 5 entre 20 i 29 anys i 3 adolescents de 10 a 19 anys.

Un brot de covid a la residència pública de Torrevieja ha deixat més de 30 persones contagiades entre residents i treballadors en les tres últimes setmanes, segons confirmen treballadors d’aquest centre. A més, hi ha diverses persones mortes, cinc segons els treballadors i dos segons la Generalitat. És possible que les dades oficials augmenten a mesura que es confirme la causa de les defuncions. Així ha ocorregut fins ara amb altres brots similars en centres geriàtrics.

El brot es va iniciar a principis d’agost, quan es van detectar els primers contagis, i ha anat a més, segons han explicat a aquest diari empleats de la residència. “Hi ha molta tristesa en la residència, tant per part dels residents com dels treballadors”, lamenten. “Estem desolats, però donant-ho tot, com sempre, pels usuaris”, afigen.

Fonts sindicals confirmen el brot a la residència i asseguren que s’estan prenent totes les mesures per atallar-lo. Les últimes defuncions s’haurien produït el passat cap de setmana. Es dona la circumstància que diversos treballadors d’aquest centre van rebutjar ser vacunats al gener al costat de la resta dels seus companys, encara que no s’ha concretat quin ha sigut l’origen d’aquest brot.