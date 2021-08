El 73,5 % dels locals valencians d’oci que han sobreviscut a la crisi de la covid-19 i han pogut obrir aquest estiu ha facturat només un 26,65 % del que van obtindre en el mateix període de l’any 2019.

Així ho ha posat de manifest un estudi sobre la situació econòmica dels locals d’oci elaborat per España de Noche, juntament amb el conjunt d’associacions que formen part de la patronal estatal a la Comunitat Valenciana, com Fotur o Alroa. Aquesta anàlisi mostra la situació del sector de l’oci i els espectacles en el territori durant la temporada d’estiu i el malestar existent entre empresaris i treballadors, segons van informar ahir aquestes entitats en un comunicat.

El 82,3 % de les empreses enquestades ha assenyalat la Generalitat com a principal responsable d’aquest “fracàs”, per la successió de mesures restrictives i de reactivació del toc de queda. Els empresaris de l’oci consideren que això és conseqüència de “la pèssima planificació” de la fi de l’estat d’alarma que va provocar la cinquena onada de coronavirus. En aquesta línia, el 70,5 % ha qualificat la gestió de la fi del toc de queda per part del Govern central com a “caòtica”.

En segon lloc, el 76,4 % de les pimes enquestades van assenyalar la “incapacitat” de les administracions locals de controlar el botelló. Quant a les ajudes econòmiques rebudes, els empresaris del sector valencià han denunciat que només han cobert l’11,9 % de les pèrdues provocades per les restriccions, els tancaments i les retallades imposades als locals d’oci.