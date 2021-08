La falla municipal de 2021 ja està acabada i el seu aspecte no deixarà de ser el que es preveia: no una falla, sinó un tros de falla. Alçat artificialment per una torre de fusta que serveix per a incorporar la cabellera de la meditadora, però que deixa la figura, al cap i a la fi, com una cosa rara, que res té a veure amb el monument previst en 2020. Són, més prompte, restes de falla.

Els artistes responsables de la restauració de la figura van completar ahir el procés, després d’alçar el bust sobre aquest pedestal i, al seu torn, falcar el cap sobre el coll. Teòricament, aquest bust havia d’haver estat acompanyat per tot el cos en posició de meditar. A més, giraria durant tot el dia. Tot això va quedar destruït pel foc. També ha canviat l’orientació de l’obra, que ara està desplaçada a la vorera del Rialto.

El resultat sembla més la falla d’amaniment plantada en 1970 quan la figura del Colós de Rodes se’n va anar a terra i el Gremi d’Artistes Fallers va improvisar un pedestal de colors per a alçar el cap, l’única peça que havia quedat intacta. Per contra, en 1971, fa ara 50 anys, sí que es va reconstruir íntegrament.