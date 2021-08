Els tres ultracongeladors que va comprar en el seu moment la Conselleria de Sanitat per a poder iniciar la campanya massiva de vacunació a la Comunitat Valenciana mai han estat tan plens. La setmana començava amb un estoc de 873.279 dosis emmagatzemades que, dimecres, va minvar fins a les 806.802. Encara així, és la setmana en què els responsables de la campanya de vacunació s’han trobat amb la major reserva disponible.

La raó cal buscar-la, d’una banda, en l’augment de vacunes rebudes, però també en el fet que el ritme de vacunació s’ha moderat, per l’avanç lògic de la campanya, per abordar ara grups més minoritaris i, també, per les dates. L’estiu té un peatge.

La setmana va començar amb quasi 900.000 dosis emmagatzemades, la qual cosa va propiciar que el percentatge de dosis administrades respecte a les rebudes se situara en el 88,5 %, per davall del llindar del 90 % en el qual s’havia mantingut les últimes setmanes. La setmana passada, les neveres també van començar amb un romanent de més de 700.000 dosis, però allò no era gens habitual. En la resta del mes, les reserves han fluctuat entre les 400.000 i les 500.000 dosis, una xifra inferior però més alta que en les setmanes anteriors, ja que fins ara la tònica era posar quasi tot el que entrava, ja que es tractava d’enviaments reduïts. Ara, amb la campanya quasi veient el final, els lliuraments s’estan multiplicant i la Comunitat Valenciana està sent compensada pel dèficit de vacunes d’altres setmanes i per vacunar, per exemple, als turistes. De fet, en l’últim mes, només de Pfizer, la C. Valenciana ha rebut 1.482.390 dosis, entre les que li tocaven per quota setmanal i aquests enviaments extra de compensació.

De 500.000 a 300.000 punxades

El romanent ha crescut, d’altra banda, perquè el ritme de vacunació s’ha reduït. Mentre que, al juny, es vacunava a un ritme de 315.000 dosis a la setmana, amb pics de 367.000; al juliol, amb més nombre de dosis i un grup molt nombrós per davant com els valencians de 40 anys, es va arribar a posar entre 453.000 i 498.000 vacunes a la setmana, fregant el mig milió.

A l’agost, quan li ha tocat el torn als de 20 i als adolescents de 12 a 19 anys, el ritme s’ha mantingut, però sense pics com els anteriors. La setmana passada es van posar unes 338.000 vacunes, 359.000 la setmana anterior o 258.000 l’anterior.

Les vacances també estan tenint impacte i caldrà esperar a les dues primeres setmanes de setembre, ja que és més que probable que el ritme de vacunació torne a prendre impuls pel rescat d’aquells que van optar per retardar les dates per a immunitzar-se per estar fora.

El que es desconeix, ara com ara, és què passarà amb aquest romanent de vacunes si continuen sobrant més avant. El Ministeri ha començat a donar el romanent a diversos països de Llatinoamèrica.

70 % d’adolescents amb una dosi

Ara com ara, la campanya s’està centrant a posar les segones dosis als grups de 30-39 i 20-29 anys, a més de primeres dosis, sobretot als adolescents. Segons les xifres oficials de vacunació del Ministeri de Sanitat, del dimecres 18 al passat dimecres 25, la inoculació de primeres dosis entre els adolescents ha augmentat quasi 30 punts, del 43,8 % de cobertura fins al 70,7 %. En la resta de grups, com el dels joves de 20-29 i 30-39 anys, l’augment més fort s’està veient en els últims dies en les segones dosis. Així, entre els de 20 a 29 anys, el percentatge de cobertura en una setmana ha crescut 14 punts; 8 en el cas de les segones dosis de les persones de 30-39 anys. Amb tot, és en aquests últims grups a immunitzar on més s’ha encruelit l’última onada, amb la qual cosa encara hi ha una borsa de persones contagiades que han de ser citades.

Ara també s’està treballant a trobar els “il·localitzables”, és a dir, els que no han retardat conscientment la data per vacances sinó que no han pogut ser localitzats malgrat els reiterats intents. Per a ells, hi ha àrees de salut com les de Requena o la Ribera que estan obrint els seus centres de vacunació “sense cita”.