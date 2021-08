Se li va escapar la medalla a Ricardo Ten en la prova de persecució individual de 3 quilòmetres. El valencià ho va donar tot, exemple de superació, capacitat d’adaptació… Exemple de tot. Però no ho va poder aconseguir aquesta vegada. I això que va signar una classificació espectacular, rodant fins i tot per davall del rècord del món, però el problema és que els seus rivals van estar igual d’inspirats. Va ser un matí espectacular de rècords i, aquesta vegada, li va tocar al valencià quedar-se a les portes de les medalles. Quart. “M’he quedat molt a prop, és una pena, però estic content amb el meu rendiment. He baixat quatre segons la meua millor marca personal, així que, pel que respecta a mi, estic satisfet, ho he donat tot, però el nivell ha sigut altíssim. El rècord del món era 3.45 i aquest matí hi ha hagut cinc corredors que han estat per davall d’aquesta marca, això ho diu tot”, es lamentava Ricardo Ten només concloure la prova.

Li queden més opcions, encara que Ricardo Ten confessava que la que més preparada tenia era precisament aquesta. Per davant li’n queden tres més, una en pista, la prova per relleus d’aquest dissabte, en la qual confia: “Ací sí que crec que tenim opcions i que podem lluitar pel bronze”.

L’or del ciclista Alfonso Cabello en el quilòmetre i la plata del nadador Óscar Salguero eleven a quatre les medalles d’Espanya.