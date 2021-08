La consellera de Sanitat, Ana Barceló, acaba d’avançar el paquet de mesures que regiran la celebració de les Falles. La consellera ha confirmat que es modificarà el decret vigent i que les mesures noves es publicaran hui mateix en el DOGV perquè entren en vigor de manera immediata. Sanitat permetrà la participació de músics en les cercaviles i en l’ofrena.

Amb distància, mascareta i mesures “rígides”

Els músics hi participaran, amb distància, mascareta i mesures rígides, segons la consellera. De fet, Barceló acaba d’explicar que Salut Pública ja ha pactat amb la Federació de Bandes com procedir durant els festejos.

Els casals tindran un aforament del 50 % en l’interior, amb taules de fins a deu persones, separades per dos metres.

Ana Barceló confirma que la mascareta serà obligatòria per a tots, tant per a qui hi participe com per als assistents als diferents actes de les Falles

La Generalitat Valenciana modificarà la resolució de mesures del passat 14 d’agost per a permetre esdeveniments, però amb mascareta, fins i tot a l’aire lliure, amb distància d’1,5 metres i control d’aforaments i accessos als diferents actes que s’organitzen.

Des de Sanitat, Ana Barceló insisteix en la prudència durant les celebracions itinerants com les cercaviles. Per això, Sanitat mantindrà l’obligatorietat de la mascareta i distància interpersonal per a evitar aglomeracions. També caldrà canviar itineraris habituals per a evitar embossaments i situacions de risc.

Quant a l’ofrena, Sanitat explica que s’organitzarà en files de 4 adults i 5 xiquets. El màxim de persones per a la recollida del ninot es manté en 10 persones

Per a controlar que tot es compleix, la consellera ha tornat a matisar que, en cada comissió fallera, s’ha nomenat un agent covid que ha rebut formació concreta. A més, Conselleria delega la responsabilitat d’evitar aglomeracions a la plaça de l’Ajuntament en la Policia Local de la ciutat.

Aquestes normes estan d’acord amb la petició de la mesa de seguiment de les comissions de falla, que tenien en la falta de músics i la impossibilitat de celebrar cercaviles un dels assumptes pendents per a poder organitzar els actes fallers. L’amenaça de no poder comptar amb músics ja era visible el mes de maig passat, en analitzar la legislació vigent. No obstant això, després de la reunió de fa dues setmanes, quan es van donar ja per autoritzades les Falles 2021, es donava per fet que es produirien aquestes modificacions.