A l’espera que els tècnics determinen de manera precisa l’origen de la solsida del bloc d’apartaments que s’ha saldat amb la mort d’un menor de 15 anys i d’una dona a Peníscola, les primeres hipòtesis apunten a una fallada local en un dels murs de càrrega paral·lels que podria haver desembocat en el col·lapse progressiu de l’edifici, a manera d’efecte dòmino. L’investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) José Miguel Adam, especialitzat en l’estudi d’aquest fenomen, subratlla que així és com es produeixen les solsides de manera més habitual. Va ocórrer a Miami al juny, amb un balanç de 98 víctimes. I, segons l’expert, cada vegada seran més freqüents els incidents similars.

Adam situa la clau de volta en la continuïtat que es dona a la construcció, que, en el cas de Peníscola (feta amb murs portants que suporten altres elements estructurals), seria inferior a la que podria presentar el disseny més habitual de bigues i columnes. “L’estructura ha de ser capaç de distribuir una fallada perquè no es propague. Resulta determinant deixar elements que lliguen molt bé entre si, de manera que es produïsca una redistribució de la càrrega que garantisca la seguretat dels murs veïns en cas d’una fallada local”, explica l’expert.

L’efecte dòmino

Com a membre de l’Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó de la UPV, desenvolupa un projecte finançat amb 2,5 milions d’euros de la UE dirigit a estudiar la manera d’evitar que un dany o un error en un punt local de la construcció s’estenga i això genere un efecte dòmino com el que ha reduït a enderrocs 18 habitatges a la localitat castellonenca.

Adam adverteix que encara s’ha d’avançar molt en l’àmbit de l’obra privada a l’hora de garantir el bon estat dels edificis. “Si no es fa un manteniment o no s’efectuen les necessàries inspeccions, una xicoteta fissura pot provocar un col·lapse”, insisteix l’investigador, guardonat amb la prestigiosa beca Leonardo. Si bé les tècniques, les capacitats, les eines i els protocols han evolucionat molt en els últims anys, el cost que comporta per a les comunitats d’inquilins fa que moltes vegades es posterguen les revisions tècniques reglamentàries. I ací ve el perill. “Aquesta desgràcia hauria de servir per a prendre consciència que hi ha molt per fer”, destaca el professor de la UPV. “Cada cinc anys haurien de practicar-se inspeccions, però se sol deixar passar el termini”, aprofundeix.

Sobre l’origen de la catàstrofe de Peníscola, l’expert menciona diverses hipòtesis que hi podrien haver influït. Encara que l’antiguitat del bloc d’apartaments rondava els 30 anys i no havia superat la seua vida útil, les fortes pluges dels últims dies i el terreny muntanyenc sobre el qual s’assenta la urbanització, al costat de la Serra d’Irta, són elements que han de tindre’s molt en compte. Per a això, caldria examinar si la cimentació s’ha vist afectada i prendre proves de les estructures. Adam també posa l’accent en el fet que l’ambient marí de la zona sol ser un factor “molt agressiu” per al formigó, per la càrrega de sals que conté.

L’investigador, en qualsevol cas, subratlla que la qualitat de les construccions a la Comunitat Valenciana és generalment bona i que el sistema de murs portants utilitzat en el bloc d’apartaments que va col·lapsar sol funcionar bé, encara que és menys “resilient” que els entramats de formigó.

Fusibles estructurals

Adam cita l’envelliment dels edificis, el canvi climàtic i l’acció humana com a possibles causes del fet que, al seu judici, aquesta classe d’incidents puguen ser més habituals, ja que “cada vegada hi ha més elements extrems que els propicien”.

Per això, el projecte en el qual treballa l’expert pretén protegir els edificis de col·lapses progressius com el que s’ha registrat a Peníscola. Com? Connectant diferents segments per mitjà de fusibles estructurals que minimitzarien l’impacte de l’enderrocament, la qual cosa donaria continuïtat a l’estructura en situacions normals i evitaria la propagació de fallades locals en l’estructura, d’una manera semblant a com les xarxes elèctriques es protegeixen de les sobrecàrregues.