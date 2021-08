El preu de l’electricitat en el mercat majorista (pool) s’ha situat, per a aquest dimarts, en 130,53 euros megavat hora (MWh), amb la qual cosa tancarà agost amb un altre màxim històric, quasi un 5 % per damunt (uns sis euros) dels 124,45 euros/MWh registrats per a aquest dilluns.

Per franges horàries, aquest preu, en el qual es creua l’oferta dels productors amb la demanda prevista per Red Eléctrica, oscil·larà aquest dimarts entre els 137,46 euros/MWh que costarà entre les 22.00 i les 23.00 hores i els 123,35 euros/MWh, entre les 17.00 i les 18.00 hores.

Segons les dades de l’operador del mercat ibèric OMIE consultades per Efe, en comparació interanual, el pool, referència a Espanya per a calcular la tarifa regulada que es paga en uns 10 milions de cases, serà més del triple dels 42,01 euros/MWh que costava l’últim dia d’aquest mateix mes en 2020.

Darrere d’aquests elevats preus, que afecten tot Europa, hi ha l’encariment del gas (que usen els cicles combinats i que marca el preu del pool en la majoria d’hores), l’encariment dels drets d’emissió de diòxid de carboni (CO₂), l’increment de la demanda per la recuperació econòmica i les altes temperatures.

Respecte a altres països del continent, al Regne Unit, el megavat hora es pagarà demà a 113,81 lliures (132,69 euros); a Itàlia, a 126,68 euros; a Alemanya, a 110,05 euros; a França, a 108,17 euros; i a Portugal, al mateix preu que a Espanya (tots dos països comparteixen mercat), segons les dades dels seus respectius operadors.

A Espanya, el preu majorista de la llum té un pes entorn del 24 % en la factura de la llum dels quasi 10 milions de cases acollides a la tarifa regulada o preu voluntari al petit consumidor (PVPC).

Els consumidors que contracten el seu subministrament en el mercat lliure, uns 17 milions, paguen pel quilovat/hora els preus que pacten per contracte amb les comercialitzadores, per la qual cosa no es veuen afectats per les oscil·lacions del pool. Per a esmortir, amb caràcter immediat, l’impacte en la factura de l’augment del pool, el Govern ha rebaixat fins a finals d’any l’IVA que grava el rebut elèctric del 21 al 10 % i ha suspés, durant el tercer trimestre, l’impost a la generació elèctrica (7 %) que paguen les productores.

Ribera, al Congrés

Per a donar compte d’aquest agost històric en la factura elèctrica, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, compareixerà aquest mateix dilluns al Congrés dels Diputats.

Hores abans, la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat en una entrevista en RNE que el seu departament està “compensant molts sectors de l’economia per tal que aquest preu no reste competitivitat no només als hostalers, sinó també a la indústria electrointensiva”.

Precisament aquest dilluns també s’ha conegut que l’índex de preus de consum (IPC) va repuntar a l’agost fins al 3,3 % interanual, a conseqüència de l’encariment dels preus de l’electricitat. Una situació de la qual ja estaven avisant, durant aquest mes, algunes associacions, com l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que fa uns dies va denunciar que la pujada del preu de l’energia estava començant a afectar la cistella de la compra.