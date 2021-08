La Policia Local de Dénia va detindre, ahir, un conductor que es va veure implicat en un accident que es va produir al camí del Cementeri. El conductor va donar positiu en el control de drogues i d’alcohol. A més, es va enfrontar als agents. Va ser arrestat, precisament, per desobediència i resistència a l’autoritat.

La Policia Local també va sorprendre ahir un altre conductor que circulava amb un permís de conduir fals de Colòmbia.

Els agents van posar set sancions per no portar mascareta i per incomplir el toc de queda. A més, van sancionar un local del passeig del Saladar per incomplir l’horari de tancament i per deficiències administratives.

La Policia va posar dues denúncies per alterar el descans dels veïns.

També va fer un decomís de marihuana i cocaïna.