La consellera valenciana de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha descartat generalitzar al conjunt de la Comunitat Valenciana la cita lliure de vacunació, com sí que s’ha començat a implantar en alguns departaments que tenen “menys persones per vacunar”. “Tampoc ha funcionat en altres comunitats autònomes”, ha assegurat.

Així ho ha expressat la consellera en declaracions als mitjans després de la visita que ha fet aquest dilluns a l’UCI de l’Hospital General Universitari d’Elda (Alacant), després de les obres d’adequació que s’han dut a terme, així com les unitats de Pneumologia i Endoscòpies Digestives.

“És cert que hi ha departaments que tenen menys persones per vacunar i això ha permés agilitar la citació”, ha asseverat, al mateix temps que ha considerat que “una vegada s’ha agilitat i s’ha completat la vacunació, es pot obrir l’agenda programant la cita, però aquesta setmana era impossible en alguns departaments, perquè les cites estan cobertes amb les persones convocades”.

Sobre la previsió de vacunació per a aquesta setmana, la consellera de Sanitat ha indicat que el descens en el nombre de dosis —un total de 277.040— respecte a les de la setmana anterior es deu al fet que hi ha “menys persones a les quals cal vacunar”.

“El que queda és completar la pauta i rescatar persones” que, en el seu moment, no van acudir a la cita, ha expressat. Barceló ha assenyalat, a més, que Sanitat “va donar la possibilitat a aquest col·lectiu de concretar les setmanes en les quals els venia millor acudir a vacunar-se, si en les dues últimes d’agost o en les dues primeres de setembre”.

Així, doncs, la consellera ha garantit que la Comunitat Valenciana “compta amb les dosis per a vacunar les persones que ho han indicat”, i ha afirmat, a més, que “no hi ha una reducció que afecte el nombre de dosis per administrar”. “Tenim dosis suficients”, ha defensat.

En aquesta línia, sobre els alumnes que tenen 11 anys i que compliran els 12 durant aquest curs escolar, Barceló ha assenyalat que els equips de la Conselleria els vacunaran segons complisquen aquesta edat, ja que “abans és impossible”. “És un buit que cal complir”, ha indicat. “Només es pot vacunar una vegada complits els 12 anys i, així, successivament”, ha agregat.

CURS ESCOLAR I SITUACIÓ SANITÀRIA

Sobre el nou curs escolar, Barceló ha destacat que serà “molt segur”, atés que els professionals i els alumnes “ja estan vacunats”. “Necessitem la màxima presencialitat a les aules. Hi ha més seguretat amb la vacuna i aquesta setmana acabarem la pauta completa dels majors de 12 anys”, ha agregat.

Finalment, ha valorat que la tendència de la pandèmia a la Comunitat Valenciana “sembla ser de control i de baixada del nombre de contagis” i ha remarcat que l’autonomia “és la tercera amb menys incidència després d’Astúries i Canàries”.

“La nostra situació està molt bé en relació amb la incidència de la resta del país i hem de continuar mantenint-la per a arribar a l’inici de curs amb bones xifres”, ha finalitzat.