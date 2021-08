El director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional, Jorge Alarte, ha destacat que la Generalitat avança en el diàleg amb altres comunitats, com Andalusia, després de la trobada de juny amb Balears sobre el nou model de finançament, amb la finalitat de disposar, abans que acabe 2021, d’una proposta de model “molt més igualitari, just i equilibrat”. Amb l’acord amb Andalusia i Balears, 16 milions de ciutadans reclamarien un acord per un nou model. En aquest sentit, Alarte ha al·ludit al lideratge assumit per Ximo Puig per a unir voluntats, llimar asprors i superar esculls en aquest debat importantíssim per als interessos valencians. Segons ha explicat el director general, hi ha contactes oberts amb pràcticament totes les comunitats i els colors polítics.