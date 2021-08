“Crec que encaixe bé en l’equip, tenim Samy, Martin, Klemen... En algunes coses som iguals, però en algunes altres, diferents; encaixarem perfectament”, diu Nenad Dimitrijevic, un dels quatre fitxatges amb els quals València Basket s’ha reforçat per al curs 2021/22. En el primer partit de pretemporada, el base ex de Joventut només va estar sis minuts sobre la pista. Poc de temps, però suficient perquè donara mostres de la qualitat i la polivalència que el van portar, fa un any, a fitxar pels taronja.

La temporada passada, cedit a Badalona, Neno es va consolidar amb la millor i la més completa de les cinc temporades que porta en l’ACB. En el bàsquet modern, els entrenadors busquen cada vegada més bases capaços d’assumir responsabilitats més enllà de la direcció de joc, homes amb el talent necessari per a compaginar les posicions d’1 i de 2. Una cosa que ja feien, perfectament, Sam Van Rossom i Martin Hermannsson, a la qual cosa l’equip suma la gran versatilitat de Dimitrijevic. Fitxatge estratègic per a reforçar una línia exterior amb menys efectius que la de l’any passat.

Sense l’Eurolliga, el club va decidir reduir a 12 el nombre d’efectius en la plantilla. Les eixides de Kalinic, San Emeterio, Joan Sastre i Marinkovic, en els llocs de 3, de 2 i d’1, es van cobrir amb les contractacions de Víctor Claver, Xabier López-Arostegui i Nenad Dimitrijevic. En la zona interior, Jasiel Rivero suplirà l’adeu de Derrick Williams. La primera conseqüència salta a la vista. Els homes exteriors s’han de multiplicar. I això saben fer-ho tots ells, els set. I això és el que s’ha buscat en les tres cares noves.

A Terol, Nenad va debutar anotant sis punts en la mateixa quantitat de minuts. No obstant això, la qüestió més rellevant en el primer amistós va ser comprovar, en el primer descans que Joan Peñarroya li va donar a Van Rossom, com Neno i Hermannsson van compartir la direcció del joc pujant indistintament la pilota i alternant l’1 i el 2. La connexió en les dues primeres setmanes d’entrenament entre el trio de bases, segons conta Neno, ha sigut excel·lent. “Amb Sam, Martin... Amb Klemen també he jugat a Badalona, ens coneixem. Aquestes primeres dues setmanes amb Samy i amb Martin ens hem compenetrat molt bé i estic molt il·lusionat”, comenta.

Claudia Contell, jugadora formada en l’Alqueria del Basket de València BC, torna a casa amb la medalla de plata en el Mundial sub-18 de 3x3. Espanya va perdre en la final contra els Estats Units per 14-21.