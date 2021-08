Un “bolet atòmic”, un “volcà en erupció”… No. Són cumulonimbes i van aparéixer ahir després de l’episodi de fortes tempestes a la Comunitat Valenciana. Les precipitacions van ser torrencials en zones com Benicàssim, Sagunt i Canet d’en Berenguer, on van superar els 100 litres per metre quadrat i van obligar l’Aemet a activar l’alerta taronja per precipitacions intenses. Aquest conjunt de núvols de diversos colors que van brollar en el cel en diferents punts de la geografia valenciana són fruit precisament de les intenses tempestes elèctriques. En les últimes hores, ha caigut un gran nombre de llamps a València ciutat i més de 7.000 ho van fer anit en el litoral del Camp de Morvedre.

Els cumulonimbes són núvols de gran desenvolupament vertical, formats per una columna d’aire càlid i humit que s’eleva en forma d’espiral. La seua base sol trobar-se a menys de 2 km d’altura i poden arribar a mesurar entre 15 i 20 km d’altura.

Origen dels cumulonimbes: com es formen

Els cumulonimbes apareixen a conseqüència de tempestes fortes i tempestes elèctriques intenses. Aquesta mena de núvols són de desenvolupament alt i poden produir-se tant en grup com de manera aïllada.

Simetria y verticalidad la de este espectacular #Cumulonimbo que se ha formado hoy sobre la zona de Utiel, entre las 19h y 21h. La foto está hecha desde Santa Maria del Campo Rus (Cuenca). He fotografiado la #tormenta durante todo su ciclo de vida, pondré un mosaico más adelante. pic.twitter.com/uDGp2qfgaH — José Antonio Quirantes Calvo (@JoseAQuirantes) 29 de agosto de 2021

Són tot un espectacle per a la vista, un fenomen poc freqüent, però molt bell, que deixa en el cel imatges espectaculars que imiten un volcà en erupció.