El dia de la cremà, la plaça de l’Ajuntament haurà d’estar deserta a partir de les 19.00 hores. Un objectiu que requerirà la col·laboració dels hostalers de la zona. És un dels temes que s’han abordat en la Junta Local de Seguretat, de cara a la setmana de les Falles 2021, que s’ha celebrat aquest matí a l’hemicicle municipal.

La reunió, presidida per l’alcalde, Joan Ribó, acompanyat del regidor de l’Àrea de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha repassat tot el dispositiu que es desplegarà durant la setmana perquè les festes siguen segures i s’eviten contagis i incidents. En la reunió, s’ha detallat la necessitat d’una coordinació entre la Regidoria de Festes, Policia i Protecció Civil amb els bombers, que desplegaran un operatiu de 500 bombers per a la setmana fallera. A més, es preveuen uns 151 efectius per a la cremà, que es distribuiran en 119 vehicles.

Vint auxiliars

D’altra banda, i entre moltes altres mesures, hi haurà uns vint auxiliars de seguretat que controlaran, els dos dies de l’ofrena a la Mare de Déu, que no hi haja persones alienes a les comissions que es “colen” en el recorregut.

En la reunió s’ha manifestat la preocupació per un possible trencament de la norma posterior als actes i sobre les mesures que es prendran, mitjançant reforços de policia i bombers, per a evitar escenes que s’han vist en altres ciutats, com ara botellons, trencament del toc queda o festes clandestines.