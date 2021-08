Dues dotacions de bombers del parc de Requena han acudit aquest matí a l’estació de l’AVE de la ciutat per a atendre un xicotet incident ocorregut en la part inferior d’un tren d’ample de via especial que en aquells moments circulava per les vies de l’AVE. Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de València, el foc ha afectat l’eix de transmissió del tren i ha obligat a evacuar els passatgers. No obstant això, Renfe ha matisat posteriorment que, en realitat, l’incident s’ha degut al reescalfament d’un ‘boogie’ (una roda) del comboi, sense que s’haja arribat a declarar el foc.

L’incident no ha tingut més conseqüències. Els bombers han atés la incidència i els passatgers han sigut evacuats com a mesura de prevenció, segons el comunicat facilitat pels responsables que han acudit a l’avís.

Per a poder treballar amb seguretat, el tren ha parat a l’estació d’AVE de Requena-Utiel, on ja ha pogut actuar el dispositiu de bombers. Els agents han accedit a la part inferior del tren i han avaluat la situació per a comprovar si el succés havia afectat algun altre sistema.