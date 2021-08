Abel Coupeau, un belga de Gant de 43 anys, és un dels propietaris d’un dels apartaments de l’edifici de Font Nova que el dimecres passat van quedar fets miques per la solsida de part de la instal·lació. Ell està buscant ajuda per a veure com i quan pot recuperar una urna metàl·lica i segellada que guarda una cosa molt especial. Les cendres del seu pare que tenia en l’armari i que havia d’escampar per la mar que banya Peníscola.

Va estar al seu apartament fins una setmana abans de la solsida. Diumenge hi va tornar perquè vol recuperar “part de la meua vida, el meu pare”. No sap a qui acudir. “Vam arribar i vam veure la Guàrdia Civil en la zona de la solsida, però ens van dir que no era competència seua. Ens van remetre a la Policia Local i, aquesta, als bombers. Ells van entendre el meu problema, una cosa molt sensible i personal, però no hi poden fer res sense una ordre policial”, assegura Coupeau.

Va buscar ajuda al consolat belga d’Alacant. “Em van dir que era una cosa personal i que ells no hi podien fer res. Em sent molt decebut i desemparat pel meu consolat”, va destacar. Està convençut que l’urna amb les cendres del seu pare no s’ha trencat i la vol recuperar. “No sé ni què fer”, es lamenta. “El meu pare i jo vam descobrir Peníscola en 2015 i ens vam enamorar de la ciutat. Poc de temps després va morir, víctima d’una llarga malaltia, i els seus desitjos eren vindre a morir a aquesta ciutat, i que les seues cendres foren escampades en la mar. M’agradaria que el seu desig es poguera complir, ja que, en el seu moment, no va poder”, clama aquest ciutadà belga.

El seu desig no és un altre que, quan es puga accedir a la zona esfondrada, puga buscar aquesta urna que atresora un valor molt sentimental per a ell.