Les intenses tempestes que en les últimes hores han deixat graníssol a València i inundacions a Sagunt i Canet d’en Berenguer semblen , en principi, només un aperitiu del que s’acosta, segons l’avís especial que ha llançat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que adverteix de l’arribada imminent d’una DANA que podria provocar fortes tempestes en tot el territori, amb “gran quantitat d’aparell elèctric” i pedres de més de 2 centímetres de diàmetre.

Les tempestes, que podrien ser “localment molt fortes” i registrar també “ratxes fortes o molt fortes” de vent, poden tindre lloc “a qualsevol hora, del dia o de la nit”, adverteix l’Aemet, encara que Emergències matisa que s’espera més intensitat “en l’interior de València, el sud i el nord d’Alacant, la nit de dimecres a dijous”.

De moment, l’Aemet ja ha activat, per a demà dimecres, l’alerta groga en tota la província de València per tempestes “probablement amb graníssol” i precipitacions fortes que poden descarregar més de 20 litres per metre quadrat en una hora. La preemergència, que ha obligat el 112 a recomanar als municipis que romanguen vigilants als avisos que emeta Emergències, començarà a les deu del matí i acabarà a mitjanit.

L’oratge a València: arriba una DANA

La previsió de l’oratge a València per a demà dimecres, 1 de setembre, anuncia cels “nuvolosos o coberts” a la província, “amb ruixats acompanyats de tempesta, sense descartar que puguen ser localment forts en l’interior nord a partir de migdia”. També serà probable la presència de “pols en suspensió en zones altes”, mentre que les temperatures experimentaran una baixada que serà lleugera en les mínimes i més destacada en les màximes que es registraran en l’interior de València.

A la ciutat de València, el pronòstic de l’oratge per a demà garanteix pràcticament la pluja a partir de primera hora del matí. Segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia, el cel estarà cobert des de la matinada i, ja al matí, serà molt probable l’arribada de tempestes (fins a un 70 % de possibilitats). A la vesprada, s’espera que els núvols es retiren parcialment i es veja el sol, malgrat que l’amenaça de pluja estarà permanentment present.

Tal com assenyala l’avís especial de l’Aemet, les tempestes poden caure a qualsevol hora, del dia o de la nit, raó per la qual es demana que s’extremen les precaucions, ja que l’oratge pot canviar ràpidament i els núvols poden donar pas a fortes tempestes, com va ocórrer dilluns a la vesprada a València o de matinada a Sagunt i Canet d’en Berenguer.