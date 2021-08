Vint-i-quatre hores donen per a molt, encara que en el futbol, a vegades, això no és temps suficient. Això és el que queda perquè es tanque el mercat per a un València amb algun front obert, malgrat haver fet ahir una tercera incorporació oficial. Fa l’efecte que el nom de Diakhaby serà fonamental en molts sentits. Amb el francés com a gran protagonista, la seua eixida podria activar diverses operacions, entre les quals hi hauria, lògicament, la d’un central. La possibilitat d’incorporar un futbolista per a l’eix de la saga sembla complicada, malgrat que hi ha aquesta intenció. També es mira de reüll la davantera, en la qual continuarà Manu Vallejo, llevat que arribe un altre 9. Això sí, aquest 9 no seria Calleri. Un altre protagonista, a més, seria Guedes. El 7 seguirà, excepte sorpresa d’última hora. Un gir inesperat, tenint en compte que, quan falten menys de 24 hores, el València no té cap oferta per ell damunt de la taula. I, a més, Bordalás està encantat amb l’actitud que el portugués ha mostrat des del primer dia.

En defensa, la clau és Diakhaby, però al mateix temps no és gens senzill. Si el futbolista fa rumb a la Premier, només es podrà invertir el 25 % de la quantitat que s’ingresse per a escometre operacions en el mercat. Això allunya la via Djené, que, encara que no està descartada, ja que és desig de Bordalás, no és fàcil ni molt menys. En qualsevol cas, es miren altres opcions, però els passos són clars. Amb el suposat ingrés de Diakhaby, tindre tancat un central per tal que siga un canvi de peces. No es deixarà eixir l’actual defensa del València si el recanvi no està llest.

D’altra banda, en el cas de l’atac, també hi ha aquest dubte a menys d’un dia per al tancament. Amb l’eixida de Rubén Sobrino al Cadis de nou, Manu Vallejo no eixirà, llevat que l’equip de Bordalás siga capaç de convéncer un altre ariet. En definitiva, el mateix que succeeix amb Diakhaby i un altre central, però en la davantera.

De fet, en el cas de Manu Vallejo, el Rayo Vallecano apostava amb força pel jugador, però el club de Mestalla ha dit que no. Sense tindre tancada l’arribada d’un altre futbolista, no entra en el full de ruta desprendre’s d’un davanter que ara mateix parteix com a quart en la llista. Maxi Gómez, Guedes i Marcos André estan per davant. Per confiança del tècnic i, a més, en el tercer, ja que és una aposta forta del club.

En el cas de Guedes, s’ha passat d’un jugador que tenia peu i mig fora al començament de l’estiu a afrontar aquest últim dia amb el cap posat en el València. I amb gran implicació.

Sobrino ja no és jugador del València i Foulquier ja és, de manera oficial, encara que ja se sabia, futbolista del club de Mestalla. El primer dia de la setmana va servir per a ratllar de la llista dos dels objectius que tenia l’equip valencianista en el mercat de fitxatges. Un, quant a les eixides i un altre, pel que fa a les arribades. L’ariet de Daimiel va fer rumb al Nuevo Mirandilla per a posar-se a les ordres, una vegada més, d’Álvaro Cervera. El tècnic es va mostrar content amb la seua actitud el curs passat i, des de l’inici del mercat, va tindre en el seu retorn una de les prioritats. Mentrestant, l’arribada del lateral dret, que pot jugar d’interior dret per a doblar lateral amb Thierry Correia, es va fer oficial. Per fi. Amb suspens i amb un vídeo de Jocelyn Angloma, unes hores abans, que servia de preparatiu. Encara que era una cosa que se sabia, després de veure’l fa uns dies passar el reconeixement mèdic a l’IMED, no va ser fins a aquest dilluns quan Foulquier va posar en un vídeo com a nou jugador del València. La tercera arribada de l’estiu ja era una realitat. I els tres, amb “perfil Bordalás”.