L’estudi més gran que s’ha fet fins hui, sobre una mostra de més de 40.000 casos de covid-19 confirmats per seqüenciació del genoma del virus a Anglaterra, confirma un risc d’hospitalització dues vegades superior per infeccions en pacients amb la variant delta en comparació amb les infeccions amb alfa.

Així mateix, el risc de visites d’atenció d’emergència o ingrés hospitalari també va ser 1,5 vegades superior per a les persones infectades amb la variant delta en comparació amb la variant alfa. A més, el treball suggereix que és probable que els brots de la variant delta generen una càrrega més forta per als serveis de salut que la variant alfa, particularment en persones no vacunades i altres poblacions vulnerables. D’altra banda, l’estudi reflecteix, principalment, el risc més gran d’hospitalització entre les persones no vacunades o parcialment vacunades, ja que aquestes persones van constituir la majoria dels casos en l’estudi.

L’estudi, publicat en The Lancet Infectious Diseases, s’ha elaborat amb dades del Servei Nacional d’Infeccions, Salut Pública d’Anglaterra, d’entre el 29 de març i el 23 de maig de 2021, i ha estat dirigit per investigadors de Public Health England i la Universitat de Cambridge.

La variant delta es va informar per primera vegada a l’Índia el desembre de 2020 i els primers estudis van trobar que era fins a un 50 % més transmissible que la variant alfa. Un estudi preliminar d’Escòcia va informar, prèviament, d’una duplicació del risc d’hospitalització amb la variant delta en comparació amb la variant alfa i se sospita que la delta està associada a una malaltia més greu.

La majoria, no vacunats

“Aquest estudi confirma troballes prèvies que les persones infectades amb delta tenen una probabilitat significativament superior de requerir hospitalització que aquelles amb alfa, encara que la majoria dels casos inclosos en l’anàlisi no estaven vacunats. Ja sabem que la vacunació ofereix una protecció excel·lent contra delta, i, com aquesta variant representa més del 98 % dels casos de covid-19 al Regne Unit, és vital que els qui no hagen rebut dues dosis de vacuna ho facen com més prompte millor”, assenyala Gavin Dabrera, un dels principals autors de l’estudi i epidemiòleg consultor del Servei Nacional d’Infeccions, Salut Pública d’Anglaterra.

Aproximadament un de cada 50 pacients va ingressar a l’hospital dins dels 14 dies posteriors a la primera prova positiva. Després de tindre en compte els factors que se sap que afecten la susceptibilitat a la malaltia greu per covid-19, inclosa l’edat, l’origen ètnic i l’estat de vacunació, els investigadors van trobar que el risc de requerir hospitalització es va duplicar amb la variant delta en comparació amb la variant alfa. Concretament, es va observar un augment del risc de 2,26 vegades.