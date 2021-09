En aquests moments tenen la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; la dosi única de Janssen i una dosi de qualsevol vacuna en les persones amb antecedents d’haver passat la covid) 3.566.633 persones, la qual cosa suposa haver arribat al 79,46 % d’immunització de la població que pot ser vacunada. A més, un total de 3.958.123 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assenyalat que “haver mantingut el bon ritme de vacunació durant l’estiu, gràcies a l’esforç del personal sanitari i la responsabilitat de la població, ens permet veure molt a prop l’objectiu marcat d’arribar a la immunització completa el mes d’octubre”.

D’altra banda, la consellera Barceló també ha destacat que “a la Comunitat Valenciana s’han administrat ja més de 7 milions de dosis de la vacuna contra el coronavirus, concretament 7.101.676 dosis. En les últimes setmanes s’ha avançat notablement en la vacunació dels grups d’edat de persones més joves i això ha permés que el 88 % de les persones a vacunar ja tenen, almenys, una dosi”.

D’altra banda, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 748 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens, la qual cosa fa situar la xifra total de positius en 501.982 persones. Per províncies, 85 a Castelló (52.033 en total), 366 a Alacant (183.172 en total) i 297 a València (266.775 en total). Hi ha un total de 2 casos no assignats.

A més, s’han registrat 1.254 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 496.864 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 51.777 a Castelló, 179.587 a Alacant i 265.443 a València. El total d’altes no assignades es manté en 57.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 394 persones ingressades, 94 d’elles en l’UCI: 61 a la província de Castelló, 9 en UCI; 166 a la província d’Alacant, 46 d’elles en l’UCI; i 167 a la província de València, 39 d’elles en UCI.

A més, s’han registrat 7 defuncions (totes en els últims 7 dies), per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia se situa en 7.677: 830 a la província de Castelló, 2.923 a la d’Alacant i 3.924 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 8.892 casos actius, la qual cosa suposa un 1,73 % del total de positius.

No s’ha registrat cap brot amb 10 o més casos associats.