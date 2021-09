La Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques (CREUP) denuncia que la nova Llei orgànica del sistema universitari —LOSU— suposarà una reculada greu en la democràcia interna de les universitats, així com en els drets estudiantils.

En l’avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres, els estudiants troben a faltar que es democratitze més la universitat. Entre altres qüestions, rebutgen que la llei incorpore la possibilitat que els rectors siguen triats per un òrgan extern a la comunitat universitària, així com que els seus mandats s’amplien a sis anys, ja que consideren que això “perjudicaria greument” la democràcia interna de les universitats.

La CREUP —presidida per l’estudiant de la Universitat Politècnica de València Andrea Paricio— creu que la LOSU també “suposarà un minvament dels drets estudiantils”. Per exemple, creuen que es veu reduïda la participació de l’alumnat en la democràcia interna universitària, ja que el sistema electoral per a triar el rectorat “passarà a estar limitat en funció del percentatge de participació, la qual cosa suposarà una devaluació del vot dels estudiants” i demanen un sistema no prorratejat en el qual “cada persona representa un vot”, una cosa que tampoc inclou l’actual LOU.

Una vegada aprovat l’avantprojecte de llei, els representants dels estudiants es reuniran amb el Ministeri i els agents socials amb l’objectiu de pressionar per aconseguir una universitat que respecte els drets dels estudiants. Des de CREUP es mantindrà com a línia de treball principal “garantir que la democràcia siga el pilar principal de la universitat pública espanyola”, assenyala l’estudiantat.