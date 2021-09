Espanya va rebre, al juliol, uns 4,4 milions de turistes internacionals, un 78,3 % més que en el mateix mes de 2020, i la despesa total que van fer es va situar en 5.231 milions, un 112 % més que els 2.458 milions d’un any abans.

L’augment de les entrades de visitants estrangers el juliol d’aquest 2021 respecte a l’any passat s’explica en gran manera perquè en 2020 a penes s’havia alçat l’estat d’alarma i els moviments internacionals eren molt més limitats.

Respecte a juny, el nombre de turistes estrangers pràcticament es duplica; no obstant això, les xifres són un 55,5 % inferiors a les de juliol de 2019, quan Espanya va rebre 9,87 milions de turistes internacionals, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística publicades aquest dimecres.

De França procedien 874.189 turistes que van visitar Espanya al juliol, el 19,9 % del total, i un 46,6 % més que un any abans, amb la qual cosa el país veí es va convertir en el primer emissor de turistes internacionals.

Alemanya i el Regne Unit van ser els següents països amb més turistes a Espanya en l’arrancada de l’estiu: 707.331 viatgers germànics, un 64,5 % més, i 555.183 britànics, un 46,5 % més.

No obstant això, la pandèmia del coronavirus ha fet que en els set primers mesos de l’any Espanya reba 9,8 milions, enfront dels 13,2 milions del mateix període de 2020 i molt lluny dels quasi 48 milions de turistes estrangers de les mateixes dates de 2019.

En l’acumulat de l’any, França torna a ser el principal país de procedència dels turistes, amb uns 2,1 milions de visitants, un 1,8 % més, seguit de prop per Alemanya, amb quasi 1,9 milions de turistes, un 6,4 % més.

Balears i Catalunya, principals destinacions

Balears va ser la principal destinació dels turistes estrangers al juliol, amb el 30 % del total, la qual cosa es tradueix en 1,3 milions de visitants, un 124,3 % més, entre els quals destaquen alemanys i britànics.

A continuació hi ha Catalunya, on el nombre de visitants va augmentar un 86,4 % al juliol respecte a l’any anterior, fins a 814.310 turistes, i un de cada tres procedia de França.

La tercera regió de destinació principal per nombre de turistes va ser la Comunitat Valenciana, amb 607.214 i un augment anual del 58,5 %; en aquest cas, França també va ser el principal país d’origen (amb 167.547 visitants), seguit del Regne Unit (amb 74.046).

En quart lloc figura Andalusia, amb 554.924 visitants estrangers, un 54,3 % més; a continuació, Canàries, amb 414.244 turistes, un 92,1 % més; i la Comunitat de Madrid, amb 219.035, en aquest cas un 187,2 % més que un any abans.

Despesa mitjana de 1.190 euros

A més, l’INE ha publicat, aquest dimecres, l’enquesta de despesa turística, que mostra que els visitants estrangers van gastar, en total, 5.231 milions d’euros al juliol, enfront dels 2.458 milions d’un any abans o els 11.942 milions del mateix mes de 2019.

Això es tradueix en una despesa mitjana per turista de 1.190 euros, un 19,3 % més que el juliol de 2020; la despesa diària mitjana és de 144 euros, un 16 % més.

I és que la duració mitjana dels viatges dels turistes internacionals va ser de 8,3 dies, la qual cosa suposa un augment de 0,3 dies respecte a la mitjana de juliol de 2020.

En l’acumulat de l’any, la despesa total dels visitants estrangers és de 10.996 milions, un 23,2 % menys que l’any anterior i una reducció de quasi el 80 % enfront de juliol de 2019.

“Destinació segura”

Per la seua banda, la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha destacat que “Espanya ha aconseguit ser percebuda com una destinació segura per milions de viatgers”.

També ha assenyalat que la confiança dels turistes internacionals en Espanya es deu a l’“eficaç” avanç del procés de vacunació, que “ens situa al capdavant de les potències mundials”, unit al lideratge demostrat pel sector turístic espanyol en el desenvolupament i desplegament d’estrictes protocols de seguretat.

“A això s’uneix l’impuls decidit del Govern del Certificat digital covid-UE i l’eficaç tasca de promoció de les nostres destinacions que du a terme Turespaña i la seua xarxa de conselleries en l’exterior”, ha afegit la ministra.