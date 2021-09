El mercat del València va començar el dia amb la ment posada en un davanter i un central i el va acabar amb l’arribada del primer i sense un kàiser, però amb un extrem. Al remat, dos reforços per a donar-li a Bordalás això que tant ha demanat. L’objectiu era clar: reforçar el fons d’armari. El principal problema del València, la segona jornada a Granada, estava en la banqueta. Des d’aquell partit i fins al tancament del mercat van passar a penes 10 dies i l’equip de Mestalla ha tancat quatre fitxatges des d’aleshores: Marcos André, Foulquier, Hugo Duro i Hélder Costa. El primer, per a millorar la davantera. El segon d’ells, per a la banda.

Cap a les 9 de la nit, el València CF feia oficial, amb un vídeo de Miguel Ángel Román, l’arribada d’Hugo Duro. Per a l’anunci com a tal va caldre esperar, però la realitat és que amb les paraules del periodista quedava clar. “Que bonic és el futbol quan es torna boig. Ara la tocarà per a vosaltres”. En el record, aquella jugada que va marcar Hugo Duro. El davanter va tindre la mala fortuna de veure com Jorge Molina enviava la pilota directament a la seua esquena en la Copa contra el València i aleshores es va armar la contra. La resta és història. L’equip de Marcelino va guanyar aquell títol contra el Barcelona al Villamarín i el davanter arriba, anys després, a Mestalla.

El seu fitxatge encaixa amb el que volia Bordalás. Un futbolista per a sumar en un rol de “fons d’armari”. No ve per a ser titular, però sí per a aportar cada vegada que li toque saltar al terreny de joc. I, a més, completa una davantera que té més múscul que el curs passat. Marcos André, Maxi, Guedes, Manu Vallejo i el mateix Hugo Duro permeten al tècnic tindre alternatives. A partir d’ací, la gran notícia de mantindre el lusità també s’assumeix com un fitxatge. I, a més, es va signar un altre jugador per a la banda. Sobre la botzina, però va arribar, i és que Hélder Costa serà jugador del club valencianista.

L’extrem del Leeds arriba per a demostrar de nou el potencial que se li entreveia. Després d’una frenada en la seua carrera, ja que en la seua primera temporada en el Wolverhampton en Segona va estar a un gran nivell, no ha mostrat el nivell que s’esperava d’ell. Amb suspens, més enllà de les 00.00 hores per temes de paperassa, però amb el vistiplau finalment, el portugués, que coneix bé a Guedes, aterra per a signar pel club de Mestalla. I Bordalás té una peça nova en el seu equip per a poder jugar amb més alternatives.

El València s’ha mogut molt en les últimes hores de mercat. L’eixida de Sobrino i l’arribada d’Hugo Duro i Hélder Costa han sigut els últims moviments del club de Mestalla, però podia haver sigut ben diferent si s’haguera culminat una altra operació d’un cert nivell. Es tracta de Mariano, davanter del Reial Madrid. Segons Antón Meana en El larguero, el davanter tenia tancada la seua eixida al València CF, amb tot acordat entre les tres parts. Va arribar aquest dimarts 31 d’agost, últim dia del mercat, i el València va deixar de donar senyals de vida sobre aquest tema, deixant penjat l’atacant, que ja va interessar en el passat.

Després d’aquella portada, el Rayo Vallecano va presentar una bona oferta per a Mariano, però no es va realitzar per falta de temps, segons conten en la SER.