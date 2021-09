La Comunitat Valenciana començarà a flexibilitzar, el dilluns que ve, 6 de setembre, les restriccions covid que hi ha actualment en vigor i que marquen el tancament de l’oci nocturn i la limitació d’aforaments i d’horaris en l’hostaleria. És l’anunci que va fer ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una entrevista en Onda Cero, en la qual va assegurar que la desescalada començarà el dilluns que ve i que, a més, aquesta s’estendrà durant un mes amb la mirada posada en el fet que el pròxim 9 d’Octubre els valencians puguen celebrar la seua festivitat en una comunitat “immunitzada”.

Això suposaria aplicar quasi cinc setmanes més de restriccions atenuades per a arribar a l’octubre en un context de “normalitat millorada”, això és, en nivells prou baixos de circulació del virus perquè no hi haja a penes restriccions en la vida diària.

Segons els terminis marcats per Puig, aquest pròxim dilluns, dia en què acaben les restriccions en tota la Comunitat Valenciana, hi haurà una reunió de la comissió interdepartamental “en la qual decidirem com arranca, si tot va com fins ara, la desescalada fins al 9 d’Octubre”.

El procés d’obertura i de flexibilització de restriccions està, doncs, molt a prop. Falta per conéixer, però, la lletra xicoteta i, en concret, els temps d’aquesta desescalada. Actualment —i fins a la mitjanit del dilluns que ve— encara hi ha en vigor una vintena de mesures que estan impactant directament en sectors econòmics tan importants com el de l’oci nocturn, que només va tindre un mes de treva al juny, i el de la restauració, amb restriccions estrictes d’aforaments, amb les barres tancades per a l’ús del públic i amb el tancament marcat a les 00.30 hores.

Segons Puig, aquests passos es podran fer gràcies a la bona situació epidemiològica i a l’impacte “tan positiu del millor actiu que tenim, que és la vacunació. La visió és molt més positiva que en el passat”. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, la incidència acumulada de la C. Valenciana segueix a la baixa i ahir se situava en 183 casos per 100.000 habitants a 14 dies, ja fora del límit de risc extrem, però lluny dels 150 del nivell mitjà. Si el ritme de baixada no es frena i circumstàncies com les Falles o la tornada a les classes no el compliquen, hi ha models matemàtics que apunten al fet que es podria estar per davall dels 100 casos aquesta mateixa setmana.

Segons Puig, la desescalada serà possible, principalment, per l’avanç de la campanya d’immunització. Així, el president ha recordat que el 76 % dels valencians de més de 12 anys ja tenen la pauta completa i el 86,7 %, la primera dosi, i que el gran objectiu és que, per al 9 d’Octubre, “la Comunitat Valenciana puga ser ja una comunitat immunitzada”, ja que, aquestes setmanes, s’avançarà en els grups de menys edat. “Entre aquesta setmana i la que ve s’acabarà la pauta completa de 12 a 39 anys. Estarem en les millors condicions per a iniciar el curs escolar”, va dir.

“Prudència màxima” en Falles

Tot, sempre que la celebració d’aquestes inusuals Falles 2021 no ho arruïne tot. Puig ha demanat de nou “prudència màxima”, perquè, “si les coses no les fem adequadament”, hi ha perill que aquesta bona evolució que hi ha actualment es frene o fins i tot es revertisca. Amb tot, Puig ha insistit que aquestes festes josefines només eren per a “tancar el cicle” i que no seran, en cap cas, com solen ser: “No són unes Falles normals”.

Encara així, Puig va demanar prudència: “Tenim una gran responsabilitat, com a comunitat, davant d’Espanya. La corresponsabilitat, que ens ha ajudat i ha sigut fonamental aquests mesos, ha de ser ara la senya d’identitat de les Falles”, va emfatitzar.