Ahir, dimarts, a la vesprada, va començar la tradicional plantà de la falla municipal infantil, amb la qual, sota el lema “Saps qui soc?”, es ret homenatge als homes i les dones que han deixat la seua empremta a la ciutat de València des de la fundació l’any 138 aC, segons han assenyalat fonts de la Junta Central Fallera (JCF).

Així, el monument suposa un reconeixement als diferents personatges que, des de tots els àmbits, han deixat la seua petjada en la història del Cap i Casal, des de la política i activista Carmen Alborch fins a la soprano Lucrècia Bori, passant pel cineasta José Luis García Berlanga, Sor Isabel de Villena o el presentador Joan Monleón, entre d’altres.

D’aquesta manera, la proposta municipal tracta de relatar, en forma de falla infantil, aquells personatges que, al llarg de la història de la ciutat, són emblemes en el seu camp i que, per tant, són personatges il·lustres. El monument “presenta una seqüència històrica que resumeix les diferents èpoques i les seues personalitats i compta amb un guió acurat en el qual totes les persones representades mantenen el mateix nivell, independentment del context històric en el qual van viure”. Per això, totes les figures mantenen una mateixa escala.

D’aquesta manera, el conjunt del monument plasmarà, en un mateix pla conceptual, tots els personatges i els interpretarà com si es tractara d’un teatre de titelles que “actuen des de la falla per als visitants i conten visualment la seua particular historieta, allò que els va fer únics i úniques”.

Quant a l’estructura, l’obra parteix d’un concepte espacial inspirat en una atracció de parc temàtic. La falla es compon de diferents plànols il·lustrats gràficament que construiran, a través d’aquests i dels edificis representats, una sèrie de nivells i d’espais en què es construirà un volum general, com si es tractara de diferents escenaris en diferents altures i diversos espais que recorden parts de la ciutat, la perifèria i la València marinera, els eixamples i trànsits i la Ciutat Vella.

Tot aquest marc gràfic i arquitectònic serà, per tant, la ciutat en si mateixa representada i en la qual actuen els personatges.