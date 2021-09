La massificació deixa empremta en els fons marins. La tripulació del veler Diosa Maat, d’Ecologistes en Acció, va tornar el cap de setmana del 14 i 15 d’agost a la costa de la Marina Alta. L’embarcació hi va arribar en un moment de forta pressió de la nàutica d’esbarjo. La seua tripulació va fer tasques d’inspecció en la reserva marina del Cap de Sant Antoni i la cala Sardinera de Xàbia. A més, es va coordinar amb voluntaris que van fer immersions per a netejar els fons marins i estudiar l’impacte dels fondejos en la posidònia oceànica.

La tripulació, davant de la massificació d’embarcacions d’esbarjo en la costa de Xàbia i de Moraira (a la cala del Portet), va informar els navegants de la urgència de protegir aquest fràgil litoral i de no tirar l’àncora en els fons de posidònia. Aquesta tasca de conscienciació és fonamental.

Això sí, la tripulació del Diosa Maat va constatar que la massificació deixa empremta en el litoral. Va ser testimoni de baralles per aconseguir boies d’amarrament. A més, va confirmar que s’estan produint destrosses en els fons marins pels fondejos i per l’arrossegament de les àncores. També va observar embarcacions que hi navegaven depassant els límits de velocitat i motos d’aigua que entraven en zones restringides i reservades per als banyistes. A més, va detectar que la saturació en la mar deixa rastre en els fons marins, on ja hi ha fem submergit, sobretot cadenes i àncores abandonades, a més de plàstics.

La tripulació del veler va patir insults de navegants poc conscienciats amb el respecte a la mar i la biodiversitat marina i als quals irrita la presència dels ecologistes.

El diumenge 15 d’agost, el veler Diosa Maat es va trobar amb el MedNight, que està estudiant la situació del Mediterrani i filmant un documental que aborda, des d’un punt de vista científic, els impactes en el medi ambient. A bord hi van biòlegs marins. Les dues embarcacions van inspeccionar la reserva marina del Cap de Sant Antoni.

El Diosa Maat va salpar després cap a Santa Pola i cap al Mar Menor, on està participant en les protestes per la degradació extrema que pateix la costa de Múrcia.