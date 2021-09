La Comunitat Valenciana ha registrat set morts per ofegament en espais aquàtics i, juntament amb Catalunya, amb huit morts, i Balears, amb sis, concentra quasi el 47 % de les morts registrades a Espanya.

En total, el mes d’agost es va cobrar la vida de 43 persones per ofegament no intencional en els espais aquàtics espanyols, una xifra que suposa quasi un 47 % menys de les 81 morts que es van produir per aquesta mateixa causa en el mateix mes de l’any anterior, segons l’Informe nacional d’ofegaments (INA) de la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.

La dada d’agost d’enguany es converteix en la més baixa d’aquest mes de la sèrie històrica de l’INA, que va començar a elaborar-se en 2015, i que estava fins ara en les 60 persones que van morir en 2016.

Hi ha tres territoris autonòmics més que han tingut tres morts cada un, Andalusia, Canàries i Galícia; n’hi ha hagut dues a Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura i Regió de Múrcia i una s’ha registrat a Castella-la Manxa, Navarra i País Basc. A Aragó, Comunitat de Madrid, La Rioja, Ceuta i Melilla no s’ha tingut coneixement de defuncions per ofegament.

Amb això, des de l’inici de l’any fins al 30 d’agost, han perdut la vida per ofegament a Espanya 183 persones, 191 menys de les 272 que es van comptabilitzar en el mateix període de 2020.

Quant al perfil de la persona ofegada de l’inici de l’any ençà és la d’un home (80 %), espanyol o d’un altre país d’Europa (49,2 %), major de 45 anys (69,8 %), que mor principalment entre les 10.00 i les 12.00 hores (20,9 %), o, en qualsevol cas, després d’aquest segment horari, en una platja (55 %) o en un espai aquàtic que no té vigilància (93 %).