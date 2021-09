Encara amb tensió en el cos estaven els membres de la comissió El Charco de Catarroja hores després que la seua falla principal caiguera a terra durant la plantà i causara un ferit lleu, després de caure-li damunt el monument, i que ara es troba a l’hospital a l’espera d’una possible intervenció en el menisc del genoll.

Els nervis propis del dia en què passa el jurat i s’entreguen els premis —la Falla El Charco sempre és candidata a guanyar— es van substituir pels de rememorar la nit i pensar tot el que podia haver succeït. “Podia haver sigut una catàstrofe”, era el sentiment general no només de la comissió sinó de tots els agents implicats que van anar passant al llarg del matí i veient la falla en terra i que encara no s’ho podien creure. “Jo estava pujat a una escala, posant una flor en un dels remats, quan literalment va vindre una ràfega d’aire i vaig eixir volant per l’aire”, explicava Mauricio Moreira, artista del monument afectat, que rememorava el moment. “És que va ser com un xicotet tornado que va alçar tot el monument, el va desplaçar i el va tirar a terra; no ho puc entendre, amb la quantitat de pes que hi ha en la base. He estat tota la nit pensant si he fet alguna cosa malament a l’hora de dissenyar-la, si ha sigut un error meu, però he fet tres falles més a València i no ha passat res”, explicava l’artista, que planta en aquesta comissió des de 2011, i que lamentava tot el treball perdut en aquest any en què ho han passat malament. “Però, sincerament, el més important és que només hi haja hagut un ferit, perquè podria haver sigut molt pitjor, perquè en aquell moment no plovia i hi havia diverses persones ajudant-me a plantar. Va començar a cridar la gent i aquell moment va ser horrible, perquè no sabíem qui hi havia baix de la falla”.

Un dels més afectats va ser el pare de la fallera major, Alba, que mirava el monument i es posava les mans al cap. “No pare de pensar el que li podia haver passat a la meua filla. Quan va veure que la falla queia, es va quedar quieta i va tindre la sort que es va quedar just atrapada en el buit entre els dos remats, si arriba a quedar-se uns metres més cap allà...”, impossible continuar. Almenys repeteix com a màxima representant en les Falles de març de 2022 i s’aferra a aquesta il·lusió. “Físicament està bé, té un xicotet colp al peu però res que li impedisca caminar, ha sigut més el mal moral”, explicava el pare.

“No parava de cridar la gent i no sabíem qui hi havia baix de la falla. Va ser un moment horrible”

Juan López, vicepresident de la Falla El Charco, preferia veure la part positiva. “Per sort, no hi havia molta gent al voltant de la falla, perquè estàvem la majoria sopant. Aquesta comissió ja ha demostrat que sap eixir de les situacions difícils, que n’eixim reforçats, com ja vam demostrar en 1988 quan va caure un remat”, assenyala.

Cremà controlada pels bombers

L’esfondrament de la falla va fer que aquesta es desplaçara i una part del monument principal s’acostara a una de les finques, la qual cosa provocava dubtes sobre el procediment que havia de seguir-se en la cremà. El cap de Bombers de Catarroja, José Vicente Balbastre, després de valorar in situ la situació, va decidir que “no desplaçarem el monument. Considerem que, encara que hi ha una part de la falla que està prop d’un dels balcons de la finca, l’altura és molt xicoteta i, per tant, es farà una cremà controlada perquè no puge en excés la flama i no provoque danys materials”.