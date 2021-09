“Hui —per ahir— ha tornat la normalitat a la nostra UCI. És el moment de reiterar el nostre compromís per una sanitat humana, de qualitat i basada en l’evidència científica, expressar el nostre rebuig a les pseudoteràpies i dir gràcies als que ens han donat el seu suport”. Aquest va ser el missatge que ahir va fer públic el Departament de Salut de la Plana, en el seu compte de Twitter, després que a les 9 hores deixara d’administrar-se, per resolució judicial, el tractament d’ozonoteràpia a un pacient ingressat en intensius de l’hospital de Vila-real.

El passat 13 d’agost, el magistrat suplent del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló de la Plana va autoritzar l’aplicació d’ozó a un pacient de 49 anys amb covid ingressat en la unitat de cures intensives, a petició de la seua família, perquè la seua vida corria perill. El divendres 27 d’agost, però, el jutge titular va fer marxa arrere, després d’estudiar les al·legacions rebudes, a causa de la millora del malalt, constatada per la decisió de la seua esposa de traslladar-lo a una altra UCI després de la polèmica sorgida entorn d’aquest cas, ja que tota la comunitat mèdica va rebutjar l’ordre del primer jutge per a autoritzar una teràpia no avalada científicament.

Segons Efe, el pacient va deixar ahir l’UCI i, d’acord amb l’advocat de la família, seguirà ingressat en aquest centre públic. El trasllat a planta es va realitzar, per tant, el mateix dia en què es van alçar les mesures cautelars dictades que van permetre el polèmic tractament des del passat 13 d’agost. Després de “vint-i-quatre hores sense respirador i atés que Juan Francisco es troba en un estat conscient, el més probable és que hui —per ahir— siga traslladat a planta”, va explicar el lletrat, que, a més, va confirmar que la família del pacient ha descartat ja el trasllat del malalt a un altre hospital: “No té sentit ara que ja es troba en un bon estat i pot recuperar-se ací”, va explicar, i va afegir, a més, que la millora es va deure a aquest tractament intravenós amb ozó. De fet, “ja feia una setmana que no el necessitava, però s’ha mantingut per qüestió de manteniment”, va afegir.

Aquesta teràpia amb ozó va ser rebutjada pel departament de salut, ja que no està autoritzada per la Conselleria de Sanitat, i va ser aleshores quan l’esposa va acudir als tribunals, que en un primer moment van avalar el tractament extern amb ozó.

La decisió del jutge ha provocat, en les últimes setmanes, el rebuig de la comunitat mèdica de tota la Comunitat Valenciana, els professionals de la qual es van manifestar el passat 24 d’agost en suport als metges de l’UCI de la Plana. També la Comissió Permanent del Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana hi va mostrar la seua discrepància quan va assenyalar que l’ozó no té la consideració de “producte sanitari” a la Unió Europea. Cal recordar que una altra jutgessa de Barcelona va autoritzar, la setmana passada, el mateix tractament a un altre pacient covid.