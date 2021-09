“No hi ha motius per a suspendre o ajornar els premis fallers, hem de normalitzar i tancar un cicle”, ha dit Joan Ribó, l’alcalde de València, en relació amb els desperfectes que ha causat el temporal d’anit en les falles grans que hui seran avaluades pel jurat.

En aquesta línia, l’alcalde ha felicitat les falles, els fallers i els artistes fallers, perquè “fa la impressió que la majoria dels desperfectes s’han pogut solucionar i no afecten l’estructura”. Amb tot, ha subratllat que són unes valoracions prèvies a les visites que farà als monuments, a priori, més afectats de les comissions Pere III el Gran, a Russafa; General Pando-Serrano Flores, a Mestalla; Emili Baró, a Benimaclet i Enginyer Manuel Maese, a la Malva-rosa.

A més, Ribó ha fet balanç d’aquests primers dies de les festes josefines, en què, segons diu, “estem complint de manera raonable totes les previsions, la gent està sent responsable i està complint l’objectiu: gaudir de les Falles però de manera responsable”.

“Arquitectes fallers”

Per la seua banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Aarón Cano, ha valorat el treball dels artistes fallers, que, “més que artistes, són arquitectes fallers”, perquè són capaços de crear monuments artístics que han sabut resistir “molt bé” davant de les fortes pluges i els vents, més enllà de desperfectes en la pintura. “No hi ha cap afecció a les estructures i no hi ha falles que suposen un risc per a la població per possible caiguda, la valoració és molt satisfactòria”, ha assenyalat aquest matí. Cano ha subratllat, a més, que la ciutat de València té “un dels millors equips d’emergències d’Espanya i d’Europa”, raó per la qual hem d’estar “orgullosos”.

Ahir a la nit, València va viure una intensa nit de tempesta que va amenaçar la supervivència de les Falles, que dormen al carrer des de fa uns dies i, oficialment, des del dia d’ahir, programat com el de la plantà. El vent i la pluja no van passar desapercebuts en alguns monuments. La més visible és la meditadora de la plaça de l’Ajuntament, que ha començat el dia amb un forat en la barbeta del bust. La falla Antiga Campanar va perillar ahir amb trontolls pel vent, però els fallers, que es van encarregar d’assegurar la zona, van comprovar que no hi havia perill de caiguda. D’altra banda, en la falla de Ferroviària, els bombers van apuntalar els danys pel temporal.